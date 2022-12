Vueling deberá pagar 458.712 euros por incidencias en los descuentos de residente

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a Vueling a devolver 458.712 euros de la subvención recibida por el Gobierno en 2013, por valor de 2,6 millones de euros, relativa a la bonificación al transporte aéreo de pasajeros residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, al entender que se han producido incidencias en estos descuentos de residente. En detalle, el fallo del Tribunal ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la aerolínea, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, al considerar que hubo irregularidades en parte de esas bonificaciones y que ahora tienen que ser reintegradas parcialmente por la compañía.

A la hora de presentar el recurso, Vueling alegó que las incidencias en las bonificaciones se debían, entre otras cuestiones, a que algunas agencias de viaje no cumplieron numerosos requerimientos, como por ejemplo aportar la documentación que solicitaron. Por tanto, aseguraron que cumplieron con sus obligaciones, que se limitaban a conservar los cupones de vuelo durante un periodo de cuatro años, señalando a su vez que el supuesto incumplimiento tampoco afectó al modo en que se consiguieron los objetivos de la subvención, ya que todos los pasajeros residentes de las comunidades bonificadas realizaron sus viajes con los descuentos.

Con todo, la sentencia considera que la obligación de la compañía es más amplia y comprende la conservación de toda la documentación durante el periodo establecido por la ley, tiempo en el que pueden ser objeto de actuaciones de control. En este sentido, entienden que Vueling no puede utilizar la documentación de los cupones volados como equivalente a la factura y su justificación de pago, porque no se acredita el mismo y, por tanto, la aerolínea no aportó la documentación que justificaba la venta y cobro de los billetes de algunos vuelos, siendo la cantidad liquidada superior.