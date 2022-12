Elaboran un proyecto de viabilidad para la acogida temporal de animales de Son Reus.

La asociación SOS Voluntarios ha elaborado un proyecto de viabilidad para que perros y animales del centro municipal de Son Reus de Palma puedan salir para vivir temporalmente en un hogar de acogida.

De acuerdo con el lista de animales que se encuentran en el centro dependiente del Ayuntamiento de Palma, hay 159 animales, de los cuales 49 no se pueden adoptar porque sus dueños no han firmado la renuncia para no tener que pagar la multa por abandono, señala la asociación en una nota.

«Estos 49 perros y gatos podrían salir de las jaulas para vivir en un hogar de acogida temporal si el Ayuntamiento de Palma lo permitiera», sostienen desde esta entidad. «El concejal de Bienestar Animal se ha negado hasta ahora, alegando que la ley lo impide», añaden. Por esta razón, la asociación ha elaborado un proyecto de viabilidad que ha presentado junto a la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los animales (ANPBA) en el registro electrónico del Ayuntamiento de Palma, en el que «se demuestra que legalmente no sólo es posible sino recomendable». Por ello, la asociación espera que el Ayuntamiento de Palma tenga en cuenta este documento y «permita que estos animales puedan salir de las jaulas para vivir en un hogar».