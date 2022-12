Nueve excursiones a través de la represión franquista en Mallorca

Existen muchos itinerarios para conocer hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial, como el del desembarco de Normandía, que culminó con la liberación de la Europa occidental ocupados por los nazis. También los hay sobre la Guerra Civil española, como el paseo por el Frente del Agua, en Madrid, para ver fortificaciones republicanas y franquistas. En Rutes de la Guerra Civil i la repressió a Mallorca (Edicions Documenta Balear) la historiadora Maria Àngels Ferragut propone, por primera vez en la Isla, nueve excursiones autoguiadas para conocer y descubrir hechos, lugares y testimonios de aquel periodo.

Las rutas, diseñadas por la autora, transcurren por Sóller, Pollença, Inca, Manacor y Sant Llorenç des Cardassar. En estos dos últimos municipios se localizan tres relacionadas con el desembarco republicano dirigido por el capitán Alberto Bayo con la intención de recuperar Mallorca para la República. «Me cuesta destacar una de las nueve rutas, pero las relacionadas con el desembarco tienen una importancia bélica reseñable», explica Ferragut. De las tres, cita la que recorre la playa de sa Coma y parte de la Punta de n’Amer, en Sant Llorenç. Se trata de una caminada de 2 kilómetros con una duración estimada de 45 minutos.

Todos los itinerarios del libro marcan ésta y otras informaciones básicas, como la dificultad. El libro alterna la descripción del camino con fotografías, actuales e históricas, además de recurrir continuamente a citas con el fin de trasladar al lector a esa época. «El periodo más duro de la represión coincidió con las tres semanas que duró la operación de ‘reconquista’ de Mallorca», cita la autora. También recupera testimonios, como el de Miquel Sureda ’Minyó’, que sintió un escalofrío al oír a un vecino que gritaba «¡los rojos están aquí!», al divisar los barcos republicanos.

El itinerario recuerda la detención de las hermanas Daria y Mercè Buxadé, Maria Garcia, Teresa Bellera y una quinta miliciana, de la cual se desconoce su nombre, que fueron torturadas y violadas por militares franquistas. Ferragut también explica el uso de la posesión de sa Coma como cuartel de Bayo, las últimas novedades sobre la fosa común ubicada en esta finca y otros elementos bélicos como los nidos de ametralladoras.

La autora decidió escribir el libro tras cursar el posgrado de Memoria Democrática de la Universitat de les Illes Balears (UIB). «Conocía historias de la guerra y rutas como la Coves Blanques y el campo de concentración franquista de Sóller», comenta la historiadora, y añade que, «a medida que indagas, salen más cosas». «Busqué y, al ver que no existían este tipo de rutas en Mallorca, decidí hacerlas yo misma», dice. Ferrragut asegura que el diseño de la excursión de Inca es la que más le sorprendió porque no esperaba encontrar tanta «riqueza» y puntos de interés. «Son rutas emotivas porque estar en estos espacios no deja indiferente a nadie», concluye.