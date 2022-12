Alejandra Company, directora general de Grupo Malla Publicidad: «No conozco a ningún empresario de éxito que no haya trabajado duro»

La directora general de Grupo Malla, Alejandra Company, se ha dirigido este jueves a los estudiantes de 4º de ESO de Economía del IES Son Rullan para trasladarles todo lo que implica ser empresario. La charla se ha desarrollado en el marco del programa 'Empresa Familiar a les aules'. Para llegar a ser el grupo líder en publicidad exterior en Baleares, la directora general de la organización ha hecho hincapié en la necesidad de dedicarle tiempo y esfuerzo a la empresa: «No conozco a ningún empresario de éxito que no haya trabajado duro», ha rematado.

Además, «lo pones todo en juego (tu dinero, tu tiempo y tu reputación), algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Si va bien, perfecto, pero si va mal, lo pagas. Así que la fama de que los empresarios son unos privilegiados… según como se mire, porque te lo juegas todo. Por supuesto cuando las cosas van bien, tiene su recompensa –faltaría–. Y hablo de beneficios económicos, pero también de satisfacción personal, un trabajo bien hecho y clientes y trabajadores contentos. Junto con los trabajadores, formamos una familia porque todos comemos de la empresa», ha apuntado.

«Para ser empresario –ha añadido– hay que aprender, formarse, estudiar sobre la actividad a la que te quieres dedicar y también sobre temas financieros. Porque seguramente ya exista el negocio al que te quieras dedicar y para ganar dinero, hay que ser mejor que los demás y diferenciarse». «Mi padre siempre quiso que trabajara con él y yo no me planteé otra cosa, ha sentenciado Company antes de describir los orígenes del grupo empresarial al comienzo de la sesión.

«En España se empezó a organizar la publicidad en la calle: se hacían vallas de madera y eran dibujadas. Era el año 1966. A mi padre le encantó ese negocio y tuvo la valentía de arriesgarse. Le propuso a su jefe comprarle esa empresa e independizarse. Por suerte, estuvo de acuerdo y así empezó, arriesgando todo lo que tenía», ha agregado.

Grupo Malla cuenta con más de 100 trabajadores de diferentes perfiles, entre los que hay «operarios que reciben los carteles y los cuelgan o pegan en los soporte. Es un trabajo duro y peligroso –ha reconocido Company–, por eso les proporcionamos equipos de altura y formación en riesgos laborales». La actividad principal es «alquilar a nuestros clientes soportes de publicidad en la calle: vallas publicitarias, opis, carteles, etc. Nos pueden contratar agencias publicitarias más grandes, nacionales, que llevan cuentas como Coca-Cola, McDonald's, etc. o directamente clientes, como un restaurante, una tienda de muebles, etc. La parte creativa o nos viene hecha de agencia o la podemos hacer nosotros en nuestro estudio», ha descrito.