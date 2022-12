Los virus respiratorios son ahora la principal preocupación del departamento de Salut Pública que cree que Baleares está ya a las puertas de la ola invernal de la gripe. «El virus sincitial (VRS) lleva semanas en bajando su incidencia y va creciendo la de la gripe, mientras que la COVID sigue estable», ha dicho este jueves la responsable de esta dirección general, Maria Antònia Font, durante la XIX Jornada de la Red Centinela de las Illes Balears.

«La COVID está muy tranquila en las últimas semanas pero ya hemos visto que en diciembre y enero, y también en verano, da una sorpresa desagradable, por lo que no podemos hacer pronóstico», ha añadido Jaume Giménez, epidemiólogo del servicio de Salut Pública. Lo que sucede en estos momentos es que «cuando baja VRS sube gripe, en otras circunstancias da paso a la ola estacional de cada año que podría ser lo normal, pero no nos atrevemos a hacer el pronóstico porque está la COVID y no sabemos cómo irá», añade.

Lo que parece claro es que, un año más, los servicios asistenciales recibirán una gran demanda de pacientes en enero lo que puede complicar la situación, si bien se han reforzado desde las gerencias. Ante esta perspectiva las autoridades sanitarias insisten en la importancia de las campañas de vacunación. Pese a subir las coberturas respecto a otros años, Baleares sigue siendo la comunidad en la que la población vulnerable menos se vacuna contra la gripe.

Son apreciaciones que se han hecho durante la recuperada jornada de la Red Centinela de las Illes Balears que ha reunido a unos cincuenta profesionales de las áreas de atención primaria y hospitalaria del Servicio de Salud. Durante la cita se han presentado y analizado los datos epidemiológicos y microbiológicos de virus de infecciones respiratorias agudas (IRA) provenientes de la red durante esta temporada, tanto a nivel autonómico como nacional, y se ha aprovechado el encuentro para consolidar la formación de los médicos centinela que la conforman, especialmente en cuanto a circuitos, protocolos y recogida de muestras.