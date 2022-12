Los letrados de la administración de justicia vuelven a la huelga

Los letrados de la Administración de Justicia protagonizan este miércoles y jueves una nueva huelga, la cuarta que llevan a cabo en el último año ante los incumplimientos que denuncian por parte del Ministerio. Los antiguos secretarios judiciales pararán también este jueves y amenazan con una huelga indefinida en el mes de enero que paralizaría los juzgados. En la protesta de este miércoles participaron cerca de la mitad de los que ejercen en los juzgados de las Islas y se tuvieron que suspender varios juicios.

En Palma, una veintena de letrados se concentraron en las puertas de los juzgados de sa Gerreria. La portavoz de la Asociación Progresista de Letrados, Margarita de Juan, señaló que el paro se produce después de que se alcanzara un acuerdo con el Ministerio: «Ante el incumplimiento de ese pacto que debía introducirse como una enmienda en la ley de eficiencia judicial». La base de la reclamación de los letrados es que, desde 2009, como cuerpo jurídico superior han asumido funciones «que no se han visto retribuidas», por lo que buscan, «no un aumento de sueldo, sino una adecuación salarial que el Ministerio consideró conveniente y ahora ha vetado».

Preguntada por el seguimiento de la huelga, De Juan señaló que ronda entre el 40 y el 50 por ciento, teniendo en cuenta el «elevado porcentaje» de sustitutos, «que no quieren hacer seguimiento», lo que «perjudica mucho a los titulares». En caso de huelga indefinida, señala que se verían afectados todos los trámites no esenciales, es decir, cualquier gestión que no afecte al Registro Civil, al juzgado de guardia y a causas con preso, lo que provocaría un colapsó absoluto de la administración de Justicia en toda España.