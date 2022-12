El INE sólo analiza los productos básicos de la cesta de la compra. Sin embargo, para estas fiestas se compran algunos artículos más especiales. El gerente de Comercial Vera, Manuel Vera, ha justificado que los precios han subido porque los productores y comerciales están teniendo que hacer frente a sobrecostes muy importantes. Además, la falta de algunas materias primas ha agudizado el problema. Este es es el caso de la porcella; los productores ya han avisado que este año no podrán hacer frente a la demanda porque se han cerrado muchas explotaciones por falta de rentabilidad. Vera ha precisado que este producto típico mallorquín se ha encarecido un 35 %.

Otra carne que también ha subido de precio es la de cordero, en torno a un 15 % según la misma fuente. Las aves más exquisitas también se han encarecido: la pularda y el pavo lo han hecho entre un 8 % y un 10 %. Mención especial merecen los derivados del pato, que además de todos los sobrecostes citados con anterioridad se han visto muy afectados por la gripe aviar. En el caso del pato y sus derivados, esto ha motivado un incremento medio de precios del 60 %, pero en algunos casos llega al 100 %. Los pescados también son más costosos. Por ejemplo, el salmón vale de media un 20 %. Por su parte, el valor de la mantequilla ha subido un 30 % - 40 %.

Otro comercio de referencia es Fausto Izquierdo, ubicado en el mercado de Santa Catalina. Su propietario, Fausto Izquierdo ha manifestado que «la charcutería se ha encarecido un poco por el proceso de todo el año». Los fiambres industriales están al mismo precio que en el mismo período de 2022, pero los elaborados han subido entre un 5 % y un 10 %. El precio del kilo va desde los 15 euros el kilo a los 50, en función de la calidad. El problema más importante lo tienen con el faisán fresco, el capón y el fua fresco o micuit debido a su escasez; aquí si se espera que su valor se dispare. En el caso del jamón, Izquierdo ha asegurado que se mantiene sin cambios; 100 gramos cuestan entre los 2 y los 20 euros.

Tanto Vera como Izquierdo han asegurado que no han repercutido todo el aumento de precios a sus clientes. «Asumimos el incremento de costes porque es Navidad y lo que pretendemos es que los clientes queden contentos y vengan durante todo el año», ha razonado el propietario de Fausto Izquierdo. En términos similares se ha expresado el gerente de Comercial Vera, que ha puesto en valor la «calidad de sus clientes».

Ultima Hora también ha analizado los precios de algunos mercados municipales de Palma. Casi todos los alimentos que se han comparado han experimentado subidas, aunque no son muy significativas. Por ejemplo, las gamas medianas de Mallorca están a 48,5 euros el kilo; 50 céntimos más que hace un año. La gamba roja se vende a 76 euros el kilo; 1,2 euros más. La sopa rellena está a 20 euros el kilo; 3,1 euros más. El kilo de pavo cuesta 7,95 euros; 2,05 euros más. A continuación pude consultar algunos de los más significativos en una tabla.

Producto Precio en 2021 Precio en 2022 Gamba roja 74,8 euros/kilo 76 euros/kilo Pavo 5,9 euros/kilo 7,95 euros/kilo Gambas medianas de Mallorca 48 euros/kilo 48,5 euros/kilo Sopa rellena 16,9 euros/kilo 20 euros/kilo Patató de Mallorca 1,8 euros/kilo 2 euros/kilo Paletilla de cordero mallorquín 15,95 euros/kilo 17,95 euros/kilo Almendra de Mallorca 15,95 euros/kilo 15,95 euros/kilo Porcella negra entera 120 euros 130 euros Clementina de Mallorca 2,4 euros/kilo 1,8 euros/kilo

Sin lugar a dudas, estas navidades serán las más caras de la historia, pero el consumo no se está viendo muy resentido. Los comerciantes sí reconocen que ahora sus clientes realizan compras más conscientes y se ciñen a adquirir estrictamente lo que necesitan, para no correr el riesgo de que se estropee y tener que tirarlo. No obstante, todos aquellos a los que sus posibilidades económicas se lo permiten quieren que esta Navidad sea como las anteriores a la pandemia y en sus mesas no faltarán los productos más típicos de estas fiestas, aunque este año son más caros.