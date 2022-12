Mallorca está viviendo noches tropicales a la vuelta de la esquina de la Navidad, ya que la borrasca Efraín está provocando que las temperaturas sean mucho más elevadas de lo habitual en esta época del año. Cabe destacar que los valores más altos del día se están registrando por la noche. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha informado que en la madrugada del lunes al martes el mercurio no bajó de los 21º en Pollença y de los 20º en Banyalbufar, el Port de Sóller, Palma Portopí y el aeropuerto de Son Bonet.

Se trata de noches tropicales, ya que el mercurio no descendió de los 20º. Este fenómeno es habitual durante el verano, pero no a finales del otoño (el invierno comienza la próxima semana). El meteorólogo de IB3, Miquel Salamanca, ha destacado que «en 2022 hemos pasado noches tropicales en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre y ahora también en diciembre. Eso no había pasado nunca desde que hay registros, una vez más». Son datos de Palma, Sóller, Banyalbufar y Pollença, registrados por la Aemet. «De noche, más calor que de día», ha concluido Salamanca.

El 2022 hem passat nits tropicals pel maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i ara també desembre. Això no havia passat mai des de que hi ha registre, una vegada més. Palma, Sóller, Banyalbufar o Pollença, d'on és el gràfic (AEMET). De nit, més "calor" que de dia. pic.twitter.com/v4PppZko3x — Miquel Salamanca (@MiquelSalamanca) December 13, 2022

Esta pasada madrugada también ha sido bastante cálida, aunque no tanto como la anterior. Así, la Aemet ha informado que en varios puntos de Mallorca no se ha bajado de los 18º; este es el caso de Campos y Palma. Por su parte, en Banyalbufar la mínima ha sido de 17º. El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas, Miquel Gili, ha precisado que las mínimas habituales en esta época del año son unos 8º, por lo que la anomalía térmica llegó a ser de 12º-13º en algunas zonas.