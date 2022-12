El portavoz del grupo parlamentario popular, Antoni Costa, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de amenazar «la división de poderes» y «avasallar a todas las instituciones», con el cambio del delito de sedición y su intención de modificar el de malversación en el Código Penal. Costa ha descrito ambas modificaciones de «hechos sin precedentes en la historia democrática de España» y ha asegurado que «ningún presidente se había atrevido a tanto para mantener el poder y mantenerse unos meses más en la Moncloa», según declaraciones facilitadas por el PP.

Según Costa, «nunca en la historia democrática se había modificado una norma tan importante como el Código Penal con nombres y apellidos, a la carta», por lo que Sánchez «ha traspasado todas las líneas rojas y ha politizado todas las instituciones y al mismo tiempo ha amenazado una cuestión tan relevante en una democracia como la división de poderes».

«Es capaz de avasallar a todas las instituciones», ha afirmado. Costa ha asegurado que, en la campaña electoral de 2019, Sánchez «dijo que no gobernaría con Podemos, que no pactaría con Bildu, que llevaría a Puigdemont ante la justicia y recuperaría el delito de referendum ilegal». «La realidad es que ha hecho todo lo contrario de lo que dijo», ha señalado Costa.

«Al separatismo lo ha indultado, ha eliminado el delito de sedición y ahora también quiere rebajar las penas del delito de malversación y la corrupción del PSOE y del separatismo no le preocupan lo más mínimo», ha asegurado. Según Costa, varios líderes autonómicos socialistas «se han expresado en contra de esta huida hacia adelante» del presidente, mientras la presidenta balear, Francina Armengol, «aplaude y le parece fabulosa la forma de actuar de Sánchez».

Considera a Armengol «la presidenta más fiel a Sánchez», porque «no baja impuestos, pone en marcha la repartidora y siempre le parece fantástico lo que haga Sánchez, da igual lo que haga». Costa ha justificado la petición del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo de que se adelanten las elecciones «para que los españoles digan si están de acuerdo o no con lo que está haciendo el presidente Sánchez estos días». El portavoz popular ha apelado al «votante socialista moderado que no comparte el plan Sánchez», y le ha pedido que no lo olvide y en las próximas elecciones «los ciudadanos de Baleares y el conjunto de España expresen claramente su voluntad».