La Asociación de Hoteleros de la Platja de Palma denuncia que un grupo de delincuentes organizados está «atemorizando» a los trabajadores y turistas de la zona y que, en las últimas semanas, se han producido numerosos hurtos, sobre todo móviles, y roturas de las lunas de los coches de alquiler para robar en su interior.

Así, según el vicepresidente de los hoteleros, José Antonio Fernández de Alarcón, la ausencia de policías en la zona hace que este grupo «campe a sus anchas» una vez que se ha acabado la temporada alta, por lo que reclaman al Ajuntament que cumpla con su obligación y mantenga alguna presencia policial en el barrio. Durante la temporada estival el Ajuntament de Palma habilitó un refuerzo que, apunta, «aunque no era espectacular sí que mantenía una presencia de policías más o menos constante» pero ahora, una vez retirado dicho refuerzo, «no hay agentes por la calle, La vigilancia brilla por su ausencia».

En este sentido el portavoz de los hoteleros asegura que en la zona, una vez que ha anochecido, «ya no hay agentes. Se han ido todos». La asociación está recabando denuncias de particulares afectados por robos «ya que nosotros, como entidad, no podemos presentarla» y acudirán a presentarlas a la Policía, tanto Local como Nacional. El problema, según apunta Fernández de Alarcón, «es que muchos de los que han sufrido robos son turistas y la mayoría de las veces no se plantean denunciar». Los hoteleros, asimismo, están manteniendo conversaciones con las empresas de alquiler de vehículos, que también están afectados por la actuación de este grupo organizado, para que se sumen a la demanda.

El representante de los hoteleros recuerda que algunos de sus socios «han hecho un esfuerzo por mantener sus establecimientos abiertos en temporada baja» y apuntó que hasta enero permanecerán abiertos 17 hoteles de la zona. «No tiene sentido que promocionen el turismo en invierno si luego no podemos disponer de algo tan esencial como una seguridad», destacó.