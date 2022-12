Los obispados de Mallorca, Menorca y Eivissa, junto a la patronal Escola Catòlica, han presentado 16 contenciosos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) contra los currículos educativos de la LOMLOE. Las alegaciones ya han sido admitidas por el tribunal, según el abogado que representa a los obispados y la patronal educativa, Marc González, y están motivadas porque a su parecer incumplen los acuerdos del Estado con la Santa Sede, firmados en los años noventa. Otras entidades religiosas están alegando por el mismo motivo en el resto de las comunidades.

El abogado recuerda que en verano la Conselleria d’Educació aprobó los decretos de los currículos para cada nivel educativo: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. «Todos cuentan con una disposicion adicional, que es esencialmente igual en todos, donde se establece el régimen de impartición de la Religión y que determina que no tiene que tener alternativa académica evaluable», comenta González, y aseguro que es un «claro» incumplimiento de los acuerdos mencionados. Estos marcan que la asignatura se impartirá en las mismas condiciones que las disciplinas fundamentales, dice, y continua: «Si para una materia como Religión, que debe de ser voluntaria, encima le estableces que no haya otra alternativa, se convierte en un castigo para el alumno», explica, porque los estudiantes que la cursen tendrán una carga académica que se ahorran los que prefieran aprovechar esas horas para el estudio. Por todo ello, «decidimos que no podíamos dejar pasar esta situación y hemos presentado los recursos», expone.

El letrado asegura que el objetivo central es que se cumplan los acuerdos, y recuerda que esto también afecta a otras confesiones como la islámica, la evangélica y la judía. Asimismo, González denuncia que hay centros públicos donde el equipo directivo coloca la clase de Religión en la última hora del día o cuando el bus escolar ya se ha marchado, lo que incentiva, a su parecer, que los alumnos eviten escoger esta optativa.

Jurisprudencia

Asegura, además, que ya existen sentencias previas que determinan que no ofrecer una materia alternativa evaluable «no es ajustado a derecho». «Volvemos a un debate anterior», lamenta. Por otra parte, señala que el Gobierno ha introducido estos cambios en los currículos, pero que en la LOMLOE no se ha modificado y continúa basándose en los acuerdos con la Santa Sede. Las alegaciones de los obispados han pasado por el Consell Escolar de les Illes Balears, donde una mayoría de miembros pidieron eliminar la materia de Religión. Pese a ser conscientes de la imposibilidad legal de ello, hicieron público este sentir a través de un comunicado.