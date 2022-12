«Més no ha conseguido llevar sus señas de identidad a la acción diaria del Govern»

Coordinador general de Més per Mallorca y candidato a presidir el Govern en 2023, Lluís Apesteguia conversa con este diario, un día después de aprobarse la lista con la que se presentará a las elecciones, muy diferente a la de 2019.

¿Esta candidatura es una moción de censura a la de 2019?

—No, en ningún caso. Las circunstancias son diferentes y el sistema de elaboración también.

Sólo repite un nombre en puestos de salida: Joan Mas, ‘Collet’

—Hay quienes se presentan a candidaturas municipales, otros han vuelto a su actividad profesional. Collet aporta su experiencia y representa al sector primario, muy importante en Mallorca. Si algo define esta lista es la pluralidad, tanto en perfiles profesionales, edades y procedencias.

¿Quiere ser presidente o ayudar a otra presidencia de Armengol?

—Quiero ser presidente.

Més tendría que mejorar sus resultados de 2019

—Ese es el objetivo: liderar el Govern autonómico y tener la máxima influencia en sus políticas.

¿El pacto de 2019 se negoció mal?

—Fui crítico a nivel personal. Consideré que no reflejaba ni el peso ni la contribución de Més per Mallorca a esa mayoría. Aunque hemos conseguido sacar adelante algunas propuestas, la negociación del futuro pacto tendrá que ser en otros términos.

Dijo una vez que no estará en un Govern presidido por el PSIB

—Y lo mantengo, mi compromiso es firme: si no conseguimos liderar el Govern de 2023, el objetivo será lograrlo en 2027. Y sin estar en el Govern, trabajaré para conseguirlo. Eso no quiere decir que Més renuncie a participar en el Govern, ni tampoco que vaya a entrar. La fórmula la decidirá la militancia. Pero si fuera al PSIB a quien le tocara liderarlo, aunque nuestro objetivo es que seamos nosotros, habrá que negociar de otra manera para que nos sintamos cómodos.

Afirmó el jueves que Més no se amilana ante nadie. ¿No lo ha hecho esta legislatura ante el PSIB?

—No, no. Esta ha sido una legislatura difícil, muy marcada primero por la COVID y luego por la segunda crisis [por la guerra en Ucrania y el alza de precios]. Y creo que Més ha tenido un papel relevante en las medidas para hacer frente a esa crisis. Eso no quiere decir, y por eso soy crítico con el pacto de 2019, que Més haya conseguido llevar sus señas de identidad a la acción diaria del Govern.

¿No lo ha conseguido?

—En cuestiones concretas sí ha hecho valer su peso: en política territorial, en la ley de educación, en la ley de turismo, en eso sí, pero no en la acción diaria y cotidiana del Govern. Més no ha tenido el peso que merecía en este Govern. No reflejó suficientemente su importancia en 2019.

¿Més acepta la ley turística?

—Sí. Tenemos algunas diferencias pero estamos en el decrecimiento acompañado de la diversificación económica. Otra cosa es la velocidad en la que se toman las medidas, pero es una ley compartida.

¿No hace falta más promoción?

—La promoción es un instrumento más. No es la cuestión capital, ni el elemento nuclear de nuestra discrepancia. No, no es ese. Lo fundamental de nuestra discrepancia es que no puede ser que mientras el Govern aboga por el decrecimiento no controlemos algo que va en contra de ese planteamiento: el aeropuerto. El aeropuerto, y quien representa su gestión, que es el Gobierno estatal de PSOE y Podemos, va en dirección contaría a la nuestra. Nosotros podemos poner límites pero no podemos controlar la entrada. Eso es una contradicción que hay que resolver. No puede ser que aquí vayamos por un lado y el Gobierno por otro. Queremos una nueva relación con el Estado y participar en la gestión del aeropuerto.

¿Era partidario salir de Consell por la financiación del Mallorca?

—Aquel fue un momento muy complicado y creo que al PSIB le faltó inteligencia política para relacionarse con los socios. Es difícil pronunciarse ahora sobre esa crisis a toro pasado, una crisis con diferentes episodios y no provocados por Més. Ningún partido en gobiernos de pactos puede tomar decisiones unilaterales, y en aquel caso del Consell de Mallorca se tomaron. Lo único positivo es que quedó claro que nunca más se podía actuar así.

¿Qué mensaje dan incluyendo a Siham Ferdi Sabir, de religión musulmana, de 6 en la lista?

—Siham Ferdi es una independiente que va en la lista de Més. Creo que es inteligente abrir nuestra listas a la pluralidad que representa esta tierra. Nació en Mallorca, sus padres son de Marruecos pero representa a la nueva mallorquinidad, además de ser una gran profesional del Derecho. No podemos tener un Parlament diferente al resto de la sociedad. Si Balears es plural, también debe serlo el Parlament. Y nuestra candidatura lo es.

¿Sería posible ver una mujer con velo en el Parlament?

—Sí, igual que se ven en la calle.