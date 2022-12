La consellera de Salut, Patricia Gómez, que estuvo pendiente de la asamblea informativa del pasado jueves convocada por el Foro de profesionales de Atención Primaria, remarcó este viernes que «de momento, convocatoria de huelga no hay». Cierto es que los médicos presentes sólo votaron secundarla en caso de que se convoque y ésa es potestad del comité ejecutivo del Sindicato Médico que va a tantear, vía mail, al resto del colectivo para seguir adelante. El proceso sigue abierto este mes de diciembre y en caso de formalizarse, el paro se hará coincidiendo con sus homólogos de Catalunya, Andalucía y Valencia, en enero.

Sin embargo desde Salut se va a intentar antes llegar a un acuerdo. «Estamos con las negociaciones oportunas con los sindicatos, y en relación a la plataforma se está convocado por separado porque tienen algunos intereses comunes y otros distintos. Necesitamos margen para atender las peticiones», señaló Gómez. El principal frente ahora es atender las mejoras salariales planteadas y que encajen en el presupuesto, «esperamos tener un acuerdo en breve para firmarlo lo antes posible», explicó.

Desde el Simebal, su presidente Miguel Lázaro reconoce que existe una negociación de incrementos salariales «que tienen más que ver con la parte hospitalaria, como es la hora de la guardia, pero eso parará una huelga», advirtió. El representante sindical recuerda que una de las principales peticiones era cerrar las agendas con un máximo de 25 pacientes y 10 minutos mínimo de consulta para atenderles. Es más, durante la asamblea, se explicó que todo el paciente atendido que excede a este cupo se remunera en más de una decena de comunidades. Se propuso también crear servicios ad hoc para que atendieran estos excedentes.

En lo referido a este asunto, pese a que la titular de Salut reconoció la falta generalizada de especialistas, también indicó que la plantilla de la gerencia de Atención Primaria en Mallorca, «en estos momentos está cubierta con una distribución de unos 1.800 tarjetas por cada médico». Ahora, además, se incrementará en 56 plazas más «para que quien quiera venir se pueda incorporar».

Simebal recuerda que esto significa que habrá más consultas vacías. Hay plazas pero no personal con quien cubrirlas y «no hay modelo que se sostenga si faltan médicos, por eso estamos donde estamos», lamentó Lázaro. «A la consellera le cuesta asumir la realidad sanitaria y se lanza a relatos que no convencen a nadie. La asamblea se hizo gracias a un foro con representación de todos que se convocó tras entrevistarse con ellos y repitió como un disco rallado lo de las inversiones… si fuera como cuentan la percepción de los ciudadanos y de los médicos no sería tan negativa», alegó.

Pero la solución no es sencilla, Patricia Gómez recuerda que el déficit de personal es generalizado en todo el país y que ahora «sufrimos los recortes que se hicieron hace 10 años», tanto en formación de especialistas, como en convocatorias de oposiciones, algo en lo que se trabaja desde hace tiempo pero que necesita de más para dar sus frutos.