El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) y expresidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha descartado este jueves ocupar algún cargo interno en la nueva etapa del partido, al considerar que para ello «hay que concordar al 100 % con la estrategia». «Como más voy a poder aportar es desde Europa con mi actividad parlamentaria», ha indicado.

En un hilo publicado en Twitter, recogido por Europa Press, Bauzá se ha definido como «riverista» -en referencia al expresidente de Cs, Albert Rivera-, una postura que, según ha dicho, ahora «es minoritaria» dentro de la formación naranja. «La nueva estrategia electoral ha sido propuesta por una inmensa mayoría de nuestros cargos públicos y los afiliados lo refrendarán en la Asamblea. No comparto el posicionamiento, pero sí creo que el partido tiene todo el derecho a plantear esta línea y, por supuesto, la acato», ha expresado.

De esta forma, «en un ejercicio de coherencia», Bauzá ha considerado que «cuando la posición de uno es minoritaria en un partido no puede obviar que para ocupar el 'quién' no se puede pasar por alto que lo importante es el 'qué'. »Por eso creo que en esta nueva etapa del partido, que ojalá vaya bien, como más voy a poder aportar es desde Europa con mi actividad parlamentaria, pero no en ningún cargo interno en el que, por supuesto, hay que concordar al 100 % con la estrategia», ha defendido. «Mi línea ideológica no sorprende a nadie porque llevo muchos años en política y de entre ellos unos cuantos liderando gobiernos. Es una línea que tenía, y sigo creyendo que desde luego tiene, cabida dentro de Cs. Pero acepto con profundo respeto que no es mayoritaria», ha indicado.

En este sentido, ha expuesto que «ser 'riverista' fue una postura mayoritaria en Cs durante mucho tiempo, y ahora es minoritaria pero no por ello menos válida». «Al menos es la mía, y así lo voy a seguir defendiendo dentro de nuestras filas», ha añadido. «Yo sigo creyendo que Albert Rivera tenía razón y que su proyecto de España nos habría convertido en un país a la altura de la gran nación que hemos sido en nuestra Historia. Y lo apostó al todo o la nada y salió la nada, pero merecía la pena arriesgarse», ha destacado. A su juicio, «sea quien sea el portavoz o el secretario general» de la nueva etapa de Cs, «lo importante es que el partido se vuelque con su alma».

«En todo lo que pueda ayudar desde mi escaño en Bruselas, lo haré. No se necesita formar parte del organigrama para serle útil al partido», ha remarcado, a la vez que ha descartado volver a pronunciarse sobre este proceso interno de la formación. «Sólo espero que gane quien gane aúne a todas las sensibilidades que hay en Cs con un único objetivo: serle leal y útil a España», ha sentenciado.

El expresidente balear ha recordado que se afilió a Cs en 2019 cuando, según ha dicho, «el partido tenía una estrategia nítida, tanto por el nicho electoral como por la estrategia post-electoral». «Entre reforzar en las autonomías al PSOE de Pedro Sánchez, que quería una mesa bilateral con Cataluña con un relator internacional, y oponernos a él, no me cabe duda alguna», ha subrayado. Según Bauzá, Ciudadanos «nunca bloqueó al PSOE», dado que en Castilla-La Mancha, «con un PSOE constitucionalista», la formación gobierna en ayuntamientos en coalición con los socialistas.

«Es una pena que no sumáramos a nivel autonómico ni ahí ni en Aragón ni en Extremadura, donde habríamos gobernado con la izquierda. Pero no ocurrió», ha lamentado. Sobre la situación actual del partido, ha negado que esté «en una situación crítica», ya que «a los cargos públicos se les puede comprar, a los votantes no». Así, ha explicado que hay decisiones que Cs ha tomado que «han desconcertado» a los electores de la formación. «Tengo una opinión muy particular sobre por qué pasamos de 57 a 10 diputados, que va en la dirección contraria de la mayoritaria: creo que fue por cambiar de postura a última hora y no por no haberlo hecho antes. Sé que no es la posición mayoritaria del partido, y lo acepto», ha dicho Bauzá.