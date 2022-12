El tiempo en Mallorca para el puente de diciembre estará marcado por la inestabilidad, aunque no será tan importante como la prevista en la Península, especialmente en el norte. «Aunque se esperan lluvias casi todos los días, se podrá salir porque no serán muy importantes», resume el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares (Aemet) en Baleares, Miquel Gili. En este sentido, precisa que este viernes, 2 de diciembre, se esperan cielos cubiertos, con lluvias y tormentas; en algunos puntos podrían llegar a ser fuertes, pero no se considera necesario activar ninguna alerta por el momento. Las temperaturas máximas se mantendrán ligeramente por debajo de lo habitual en esta época del año, entre 14º y 16º; mientras que las mínimas oscilarán entre los 6º y los 11º.

El sábado, 3 de diciembre, se espera una situación meteorológica muy similar. Los cielos estarán cubiertos y no descartan precipitaciones ocasionales, que podrían ser fuertes y en forma de tormenta. Gili precisa que por la tarde habrá más claros, aunque puede haber alguna lluvia débil. Las temperaturas serán muy parecidas. El domingo la predicción de la Aemet anuncia algunas lluvias débiles durante la madrugada, pero la inestabilidad irá ganando terreno a lo largo del día. Los valores máximos subirán un poco, hasta llegar a los 15º-17º; lo habitual a principios del mes de diciembre son 17º. Las mínimas no sufrirán variaciones. Las semana del puente de diciembre arrancará marcada por una ligera inestabilidad. Así, el lunes se prevén intervalos nubosos y alguna lluvia de madrugada. La noche será más fría, ya que se esperan mínimas de 3º-9º e incluso puede haber alguna helada débil en las cimas de la Serra; lo normal en la Isla son 6º-10º. Por el contario, el día será más cálido de lo habitual, ya que se estiman 15º-18º. El martes, que se celebra el día de la Constitución, el pronóstico del tiempo en Mallorca indica intervalos nubosos con pocas precipitaciones, aunque sin desechar alguna lluvia débil al final del día. Las temperaturas diurnas volverán a subir y pueden llegar a los 15º-19º; las nocturnas también subirán hasta los 10º-11º. Más frío a partir del miércoles El miércoles, 7 de diciembre, se prevén pocas nubes a primeras horas, pero los cielos se irán cubriendo y puede producirse alguna precipitación débil en la segunda mitad del día. La principal novedad es que las máximas bajarán y no se superarán los 14º-15º, por lo que hará más frío del propio en esta época del año. El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas ha advertido que con tanto tiempo de antelación la predicción no es tan fiable. Para los siguientes días del puente de diciembre se prevé una situación meteorológica muy similar, aunque se irá actualizando a medida que se vaya aproximando para que sea lo más fiable posible.