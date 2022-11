El PP vigilará que el Pacte que gobierna en el Consell de Mallorca protege sa Feixina. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de los populares en la Isla y portavoz de la citada formación política en la institución insular, Llorenç Galmés. «Estaremos vigilantes de que el Consell comunique la ejecución de la sentencia al TSJB y que posteriormente, catalogue el monolito». El Consell de Mallorca ya ha ha sido notificado de la firmeza de la sentencia del Supremo, que desestimaba el recurso de casación de Memòria de Mallorca, por parte del TSJB. Por tanto, tiene dos meses para catalogar sa Feixina.

Galmés ha expresado su satisfacción por la sentencia, ya que «responde a una reivindicación vecinal y del Partido Popular con la que pedíamos proteger el monumento, adaptado a la ley de Memoria Histórica y libre de cualquier simbología franquista».

ARCA también ha celebrado esta medida puesto que «sentencia tras sentencia, tribunal tras tribunal, se ha confirmado que el monumento de sa Feixina tiene valores patrimoniales y, por eso, se debe catalogar y conservar. Llevamos años argumentando ante los tribunales y ante la sociedad un hecho tan obvio». La citada entidad ha lamentado que «los actuales gobernantes rompieran el consenso y la unanimidad conseguida en la época de Aina Calvo, en la que imperó la voluntad de acuerdo y se retiraron las letras y símbolos franquistas del monumento y se colocó un mensaje alrededor del estanque en contra del horror de las guerras y las dictaduras en varios idiomas. Nunca se debió abandonar ese consenso. El rastro de la historia se debe conservar. Este originalmente fue para recordar a las muchas víctimas del hundimiento, pero el paso del tiempo hace que los significados originales se vayan diluyendo. Era ya un hito arquitectónico en nuestra ciudad, sin más connotaciones».

Además, han puesto en valor los valores artísticos de sa Feixina, ya que se trata de «un monumento de un estilo art decò, único en nuestra Isla». Para concluir, han reclamado que «se reconozca que el consenso y el acuerdo son lo mejor y que nadie se apropie ideológicamente de ningún monumento».

Memòria de Mallorca ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional

Por su parte, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha informado que han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que entienden que «la Tribunal Supremo para no admitir a trámite nuestro recurso no se ajusta a la verdad, no es cierta». En este punto, ha explicado que si el Constitucional lo admite, «el recurso volvería al Supremo y entendemos que la sentencia no es firme». Por tanto, «la sentencia no es firme y el Consell no tiene aún la obligación de catalogarlo» y ha señalado que si lo hacen lo recurrirán si es posible. También ha señalado que si lo rechaza el Constitucional, lo llevarán a los tribunales internacionales.