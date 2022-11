La futura Ley de la Serra de Tramuntana permitirá autorizar nuevos usos en las possessions y en las cases de possessió para favorecer así su conservación. Entre los nuevos usos autorizables están el de vivienda cooperativa (Coliving), actividades relacionadas con profesiones artísticas o liberales (CoWorking) y actividades de tiempo libre, científicas y culturales. En esta última modalidad podría ampararse el alojamiento temporal de grupos.

Así se desprende del resumen del articulado de la nueva normativa que la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha presentado este miércoles a los alcaldes, organizaciones y agentes afectados por la aplicación de la nueva norma. Buena parte de los alcaldes de Tramuntana no han asistido al acto oficial en Costa Nord. Llevaban días mostrando su enfado por la «falta de transparencia» en la redacción de una norma que defienden que «debe aprobarse por unanimidad en los plenos de todos los ayuntamientos afectados». «Si no se hace así será un fracaso, dice el alcalde de Escorca Antoni Solivellas, que sí que ha acudido a la reunión.

Solivellas lleva años advirtiendo al Consell del progresivo abandono de las possessions situadas en lugares de difícil acceso de la Serra y de la despoblación de su término municipal. Escorca tiene una densidad de población de 1,56 habitantes por kilómetro cuadrado. El Pla d’Intervenció en l’Àmbit Turístic (PIAT) aprobado en 2018 prohibió el alquiler vacacional en el suelo rústico protegido. En el caso de algunos municipios de la Serra, entre ellos Escorca, esto supone en la práctica prohibir la actividad turística en todas las zonas no urbanas dado que no cuentan con suelo rústico común. Todo su suelo rústico está protegido.

Escorca alegó sin éxito para modificar este punto del PIAT. Solicitaba que el alquiler turístico fuera autorizable si está vinculado a una actividad agraria, ganadera o forestal que se desarrolla dentro de la misma propiedad. Defendía que esta medida mejoraría la conservación y reduciría la despoblación y el riesgo de incendios. El alcalde Antoni Solivellas no ha querido valorar los nuevos usos que permitirá ahora la futura Ley de la Serra de Tramuntana en las possessions. «Es una vergüenza cómo se ha redactado esta ley, de hecho muchos alcaldes no han asistido a la reunión, enfadados porque no se nos ha tenido en cuenta. Yo solo he ido porque me dijeron que me entregarían en la reunión una copia del articulado de la ley y no lo han hecho. Me la han enviado por mail a la hora del cierre del ayuntamiento», se queja. «En su momento ni siquiera contestaron a nuestra alegación sobre el alquiler turístico y ahora no voy a opinar sobre los detalles de una ley que desconozco y que requiere una lectura y estudio en profundidad», afirma.

Además de permitir nuevos usos en las possessions y cases de possesions la nueva Ley de la Serra de Tramuntana que la presidenta del Consell Catalina Cladera ha presentado este miércoles 30 de noviembre a los alcaldes y otros agentes y asociaciones implicados, permitirá también la reconstrucción de edificaciones existentes en estado ruinoso siempre que se demuestre su valor patrimonial. La obtención de la licencia de reconstrucción requerirá en todo caso informe previo de Patrimoni y de forma automática dichas construcciones serán incluidas en el catálogo de possessions y cases de possessions o en el catálogo de elementos etnológicos de la Serra de Tramuntana.

El Consell ya ha citado a una mesa de alcaldes a mediados de diciembre a los máximos representantes de los municipios para debatir las aportaciones que consideren oportunas, antes de que se complete el articulado y la norma se prepare para su trámite parlamentario.