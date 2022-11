Más de 14.000 profesores de la enseñanza pública podrán votar este jueves en las elecciones sindicales docentes para escoger a los representantes en las Juntas de Personal Docente no universitario de Mallorca, de Menorca y de Ibiza-Formentera. Desde las últimas elecciones de 2018, en lugar de una única Junta de Personal docente no Universitario, hay tres Juntas: Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera, según ha explicado la Conselleria de Educación en una nota de prensa. Las Juntas de Personal Docente no Universitario están integradas por los delegados sindicales elegidos a través de las elecciones sindicales. Los sindicatos que consigan el 10% en todas las Islas formarán parte de la Mesa Sectorial de Educación. Las votaciones tendrán lugar entre las 13.00 y las 18.00 horas de este jueves 1 de diciembre.

El censo electoral incluye un total de 14.632 docentes de centros públicos de Baleares: 10.948 en Mallorca, 1.435 en Menorca y 2.249 en Ibiza y Formentera. En cuanto al número de mesas electorales, se prevén un total de 109 distribuidas 80 en Mallorca, 12 en Menorca y 16 en Ibiza y una en Formentera. Además, en total habrá 551 interventores y 233 apoderados en todas las Islas. Los 551 interventores se reparten de la siguiente manera: 390 en Mallorca, 51 en Menorca y 110 en Ibiza y Formentera. Por su parte, los 233 apoderados se reparten de la siguiente forma: 129 en Mallorca, 45 en Menorca y 59 en Ibiza y Formentera. En total se presentan siete candidaturas en todas las islas, seis que ya tienen representación en la Mesa Sectorial de Educación y con la novedad de la candidatura del sindicato de reciente creación SIAU. En Ibiza y Formentera se presentan ocho candidaturas. El operativo de coordinación de las elecciones estará ubicado en la Dirección General de Personal Docente. Se prevé poder ofrecer información sobre participación y resultados a partir de las 20.00 horas.