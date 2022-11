El pleno del Parlament balear ha rechazado este martes una Proposición No de Ley (PNL), presentada por el Grupo Popular, contra la derogación del delito de sedición. La PNL pretendía instar al Gobierno a retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición. Además, también pedía al Ejecutivo central cumplir, acatar y respetar la Constitución española, «en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales», y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la misma.

La iniciativa ha sido rechazada con 22 votos a favor (PP, Cs y Vox) y 33 votos en contra (Unidas Podemos, PSIB, MÉS per Mallorca, Grupo Mixto y El PI-Proposta per les Illes Balears). Durante la defensa de la iniciativa, el diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha considerado que la derogación de este delito es «un hecho grave no, gravísimo», dado que «el principio de igualdad ante la Ley se modifica». «Estamos ante un chantaje total y absoluto», ha expresado el 'popular', quien cree que el argumento de homologar el Código Penal de España con Europa es una «excusa» del Gobierno. La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans, ha lamentado que el PP presente esta iniciativa en la Cámara balear cuando no tiene competencias en esta materia y, además, se trata de una cuestión que ya se ha tomado en consideración en el Congreso de los Diputados. También ha considerado necesario «adaptar el Código Penal al siglo XXI». En la misma línea se ha expresado el diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas, quien ha resaltado que esta es «una actualización democrática y europea del Código Penal» y una «reforma absolutamente legítima». También se ha posicionado a favor El PI, al considerar que es una «actualización necesaria desde el punto de vista técnico y penal». «Los indultos han roto España», ha señalado el portavoz parlamentario de la formación, Josep Melià, quien ha añadido que estos «han producido una desinflamación del conflicto catalán». Por su parte, la diputada de Més per Menorca Patrícia Font ha apuntado que negarse a la actualización «es un claro síntoma de retroceso democrático». «No es una cesión al independentismo, es una adecuación a la legislación europea», ha destacado Font. Desde el Grupo Socialista, la portavoz parlamentaria, Pilar Costa, ha considerado que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos es «impecable» desde el punto de vista jurídico. «Desde que gobierna la izquierda hay más tranquilidad y más paz social en Cataluña», ha añadido. Sólo Cs y Vox, junto al PP, se han posicionado a favor de esta propuesta. Por parte de Vox, el portavoz parlamentario de la formación, Jorge Campos, ha censurado que la derogación de este delito es «una traición a España y la continuación del golpe de Estado». «Pedro Sánchez y el PSOE saben de sobra que actúa contra los españoles», ha criticado. Desde Ciudadanos, la portavoz parlamentaria de la formación, Patricia Guasp, ha lamentado «la retahíla de concesiones» del Gobierno a los independentistas y ha apuntado que esta derogación es «la entrega absoluta el Código Penal de los separatistas a cambio del apoyo a los Presupuestos Generales del Estado». «No vuelvan a clamar que son progresistas, porque los progresistas combaten privilegios políticos, y ustedes los han aumentado», ha dicho al PSOE.