El Partido Popular aboga por destinar el presupuesto previsto para el tranvía de Palma, 240 millones de euros, a electrificar todo el servicio de la EMT y de esa forma «mejorar realmente los problemas de movilidad que tiene Palma y que ha provocado el alcalde Hila», según afirmó el presidente de la formación en el municipio, Jaime Martínez.

El popular destacó que no están en contra de tener un tranvía en Ciutat pero «de esta forma, y ahora, no» ya que, en su opinión, el proyecto «es electoralista, pondrá la puntilla al caos circulatorio que sufre el municipio y nace sin los informes y estudios necesarios» para garantizar su viabilidad.

Martínez, en este sentido, aseguró que Palma a día de hoy tiene un déficit de aparcamientos de 15.000 plazas y que el proyecto del tranvía, junto con la recién comenzada remodelación del Paseo Marítimo, provocará que se eliminen 5.000 plazas más «por lo que estaríamos hablando de que faltarían cerca de 20.000 plazas de estacionamiento», aseguró.

El presidente de los populares reiteró que los problemas de movilidad en el municipio no pasan por un tranvía «mal planteado» sino por mejorar el actual servicio de transporte público. Asimismo recordó que, actualmente, solo están confirmados en los presupuestos 20 millones para la actuación y que la cantidad anunciada, los citados 240 millones, sólo incluyen el proyecto del trazado, «y no las máquinas, vagones u otros gastos», por lo que estimó que el coste total del tranvía será superior a los 350 millones de euros. «Es un proyecto faraónico y populista que no se ejecutará porque hay muchas lagunas y pocos estudios. Este tranvía tal y como está planteado no se hará realidad, no lo veremos», aventuró.

El candidato oficioso del PP a la alcaldía de Palma también anunció «un caos circulatorio en Palma por la limitación de velocidad en la vía cintura, la eliminación de carriles en el Paseo Marítimo y el carril VAO. Están creando la tormenta perfecta y la sufrirán los palmesanos» destacó. Martínez defendió la electrificación de toda la flota de la EMT argumentando que los autobuses, «no eliminan aparcamientos, ni carriles de circulación, no necesitan catenarias en todo su recorrido y tarden menos en en llegar a su destino», destacó.