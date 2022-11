La FAPA condena el «acoso de la ultraderecha» contra la profesora de La Salle

La Federació d’Associacions de Pares i Mares (FAPA) de Mallorca ha condenado este lunes las amenazas y el «acoso público que está haciendo la ultraderecha y otros partidos políticos» contra la docente de La Salle tras el incidente con la bandera de España en clase. La profesora ha recibido mensajes como «revisa los bajos de tu coche cada vez que lo cojas».

La entidad ha publicado un tuit en su perfil en el que recuerda que la docente «cumplió un acuerdo del claustro» y ha pedido a la Conselleria que actúe. Asimismo, la federación ha trasladado su apoyo a la docente. Cabe decir que la asociación de padres y madres de La Salle no está federada con la FAPA.

La dirección del colegio explicó en un comunicado que los 30 alumnos de 1ºB de Bachillerato fueron expulsados por desobedecer «las normas de convivencia del centro». «Actuando como masa, han coaccionado a una compañera que sí ha hecho intento de obedecer a la profesora», dijeron en la circular enviada a las familias, y «cuando la profesora ha abandonado el aula para consultar con el equipo directivo la mejor manera de gestionar el asunto, ha sido vitoreada y aplaudida con sorna por la mayoría de los alumnos».

«Como director técnico y ante la gravedad de los hechos, he tomado la decisión de cancelar las dos sesiones lectivas que restaban para finalizar la jornada, pues el respeto a los profesores, así como el respeto y solidaridad a los compañeros propiciando un ambiente de convivencia positivo, son obligaciones que deben cumplir todos los alumnos. Sencillamente no podemos impartir clase en una etapa educativa no obligatoria a un grupo de alumnos que no quiere acatar las normas de convivencia del centro», dijo el director técnico de secundaria en la misiva.