Los sindicatos UOB Ensenyament y Alternativa han criticado este jueves que la Conselleria d'Educació no impulse de una vez la carrera profesional docente. Censuran que se presente una propuesta sin haberla consensuado previamente con los sindicatos, y desde UOB, lamentan que no se les facilite por escrito y que se presente como la única posibilidad aceptable.

La pasada semana hubo una reunión por este tema y la Conselleria dio un plazo de siete días para que los sindicatos presentaran una respuesta escrita sobre si aceptan o no el modelo propuesto por Educació. «Es inaceptable exigir respuestas escritas cuando no se proporcionan documentos de trabajo», ha dicho el sindicato en un comunicado, donde ha rechazado que se planteen «ultimátums con amenazas implícitas de dejar sin carrera profesional al colectivo docente» si los sindicatos no aceptan el modelo.

En la misma nota han calificado a los representantes de la Conselleria de ser inflexibles y autoritarios. En la misma línea, desde Alternativa han dicho que la falta de la carrera es un agravio «que no puede continuar».

«El verdadero reconocimiento de la labor de los profesores tiene que venir también con una equiparación retributiva», han insistido, y han recordado que un docente de Baleares cobra a lo largo de su vida laboral casi 200.000 euros menos que un funcionario de su nivel, es decir, uno con carrera y titulación superior. Esta estimación, que hicieron pública hace unas semanas, se desglosa en dos cifras: la diferencia es de 148.291 euros durante una vida laboral de 32 años sin carrera profesional, descontando los sexenios y de 49.543 por otros conceptos retributivos. En total, 197.834 euros.