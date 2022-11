Una parte de Mallorca estará en alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes este viernes, 25 de noviembre. El portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Miquel Gili, ha precisado que se trata de la Serra de Tramuntana, el norte y nordeste; el aviso estará en vigor entre las 14:00 y las 22:00 horas. En este punto, ha precisado que se pueden registrar hasta 20 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

En el resto de la Isla también lloverá, aunque de forma menos significativa. Gili ha explicado que esta instabilidad está provocada por un frente atlántico, que dejará bastantes precipitaciones y nieve en la Península. Como el agua del mar aún está caliente, esta perturbación se reactivará al llegar al Mediterráneo. También provocará un descenso de las temperaturas. Así, las máximas no superarán los 15º-18º, lo normal en esta época del año. La madrugada del jueves al viernes aún será cálida y las mínimas se registrarán al final del día, serán de unos 9º-10º. Además, habrá algunas rachas de viento, que en el norte de Mallorca pueden ser fuertes; aunque no es necesario activar alerta.

24/11 11:18 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:18 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/3e4tPDEbUo https://t.co/dhDiOWe9B1 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 24, 2022

El sábado, 26 de noviembre, se espera que la estabilidad meteorológica vaya ganando terreno y ya no se prevén lluvias. No obstante, el portavoz adjunto de la Aemet ha informado que las temperaturas bajarán un poco. Así los valores diurnos no superarán los 15º-17º y las diurnas serán de unos 7º-8º. «Con este frente las temperaturas serán las normales para esta época del año, después de meses por encima», ha resumido. Además, se activará el aviso amarillo por mala mar en el norte desde las 00:00 a las 9:59 horas; las olas pueden llegar a los 3-4 metros de altura.

El domingo se espera un tiempo muy similar en Mallorca. No obstante, Gili ha avanzado que la próxima semana arrancará con mucha inestabilidad meteorológica. Además, se espera un descenso de temperaturas, con valores por debajo de lo habitual para esta época del año.