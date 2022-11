El control horario sigue siendo un tema que genera cierta controversia y polémica. La legislación no acaba de concretar ni matizar algunos aspectos y cada empresa tiene su sistema, algunos de los cuales no terminan de ser del todo justo para los trabajadores.

En lo que llevamos de año, la Audiencia Nacional ya ha dictado dos sentencias en materia de control horario. La primera, del 15 de febrero, en la que la AN dio la razón a los trabajadores de una empresa que utilizaba un sistema de fichaje horario ineficiente. Esta empresa realizaba el marcaje horario mediante una hoja de papel en la que los trabajadores, únicamente, anotaban la hora de entrada. La AN dictó sentencia obligando a dicha empresa a modificar su sistema de control horario por uno más fiable y objetivo.

Pese a ello, la ley no especifica el formato en el que se deba realizar el fichaje horario, aunque en la sentencia de la AN se indica su intención por usar un método digital.

La segunda sentencia de la Audiencia Nacional en relación al control horario es de junio y en este caso se centra en la problemática de las horas extras. La sentencia falla a favor de los trabajadores de una empresa que denunciaron irregularidades a la hora de registrar su jornada laboral.

Pese a que esta empresa sí utilizaba un software de gestión horaria, este no cumplía con algunos de los requisitos, haciendo imposible que los empleados indicaran las pausas o las horas extras, pues el software tan solo permitía marcar el inicio de la jornada y, automáticamente, calculaba la hora de salida.

Otro aspecto clave en la sentencia de la AN fue el hecho de que los responsables podían modificar los horarios sin que quedara un registro, necesario para un buen control por parte de las instituciones que protegen los derechos de los trabajadores.

Como podemos observar, pese a que la ley no está concretada tal y como debería, el hecho de ir acumulando sentencias por parte de los órganos judiciales del Estado, está sirviendo para dejar ver las carencias a nivel legislativo y la necesidad de crear jurisprudencia en esta materia.

Existen soluciones que permiten un control íntegro del tiempo en las empresas. Se tratan de herramientas como Nubhora, soluciones digitales que crean un sistema automatizado en el que los propios empleados son quienes marcan, a través de una App o un software, las horas de entradas y salidas, así como las pausas para descanso o para comer.

Estas soluciones digitales también permiten una gestión de las vacaciones, los permisos y las ausencias, las cuales, de nuevo, son los mismos trabajadores quienes las solicitan y los responsables de RR.HH. tan solo tienen que aceptarlas o denegarlas.

Además, las horas extras ya no deberían representar ningún problema, en cuanto a su registro se refiere. Soluciones como Nubhora permiten un registro total de horas trabajadas, computando las horas extras tal y como indica la ley. De este modo, los empleados pueden saber con certeza, cuántas horas de más han hecho.

Las empresas, por su parte, también pueden tener una visión global del estado de horas trabajadas por cada miembro de su plantilla. Esta información es muy útil de cara a organizar turnos, pues se puede ver fácilmente qué trabajadores han acumulado más horas reales trabajadas.

Gracias a la digitalización y automatización de este proceso se consigue un ahorro de tiempo y recursos, pues se crea una colaboración entre empleado y responsable que permite que ambas partes puedan destinar su tiempo laboral en ser más productivos.