Un nuevo medicamento reducirá el impacto de la bronquiollitis en niños. Sin lugar a dudas, se trata de una noticia que alegrará a miles de familias, que estos días están viendo como sus hijos padecen esta enfermedad; muchos de ellos tienen que acudir a Urgencias y, en algunas ocasiones, hasta ser ingresados. Afortunadamente, la ciencia ha dado un paso importante y en el futuro (se desconoce la fecha exacta) esta enfermedad podría ser mucho más llevadera para los pequeños, que suelen ser los más afectados por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

El experto en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha explicado que «la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha dado luz verde al anticuerpo monoclonal que va a revolucionar la afectación de la VRS». Actualmente, no hay tratamientos específicos contra la bronquiloitis; se utilizan anticuerpos monoclonales, pero la diferencia con el nuevo al que ha dado el visto bueno la EMA es que esté último tiene una vida media más prolongada. Además, con una sola dosis, administrada al principio de la estación podría prevenirse la infección por VRS toda la temporada respiratoria. Otra de las claves es que no van dirigidos solo a los grupos de riesgo, sino a toda la población de lactantes y recién nacidos que enfrentan su primera temporada de VRS.

El jefe del servicio de Pediatría del hospital de Son Espases, Joan Figuerola, ha añadido que otra de sus ventajas es que es más económico. También ha señalado que aunque no es una vacuna, podría administrarse como tal, e incluso, se podría incluir en el calendario de vacunación. En este sentido, ha declarado que se desconoce cuándo podría hacerse, ya que es algo que depende del Ministerio de Sanidad.

March también ha detallado que «en los ensayos clínicos, aleatorios y controlados con grupos placebo, participaron 1.453 lactantes prematuros sanos de 29 a 35 semanas de gestación que recibieron una única inyección intramuscular de 50 mg de nirsevimab o placebo. En el grupo que recibió este nuevo fármaco, la incidencia de las infecciones del tracto respiratorio inferior causadas por VRS se redujo en un 70 %, en comparación con el grupo que no recibió nada más que placebo. Los estudios se realizaron en ambos hemisferios, en 164 centros de 23 países. Los efectos secundarios más comunes detectados durante las pruebas de Beyfortus fueron erupción cutánea, fiebre y reacciones en el lugar de la inyección (como enrojecimiento, hinchazón o dolor).

¿Será la última ola de bronquiolitis?

Preguntados por si será la última ola de bronquiolitis en Baleares, March ha respondido que «los nuevos tratamientos abren una nueva era en el abordaje de la bronquiolitis, sin duda alguna. Esperemos que a partir del uso de este nuevo medicamento se pueda olvidar el incremento de casos tan importante que estamos teniendo este año y que antes de la pandemia también era frecuente».

Por su parte, Figuerola, ha asegurado que no se puede saber aún porque se desconoce cuándo se podrá utilizar este medicamento en las Islas, ya que es algo que depende del Ministerio de Sanidad; al tiempo que no se pueden conocer sus efectos reales hasta que no se administre. Sí ha reconocido que «parece que disminuye la incidencia universal de VRS y que un porcentaje alto de los niños no tendrían la enfermedad».

Más pesimista es el vocal de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP), David Andina. A su modo de ver, no habrá tratamiento farmacológico efectivo a corto plazo para la explosión de bronquiolitis, que está colapsando las urgencias pediátricas de algunas comunidades. En su opinión, tendremos que esperar dos o tres años para la aprobación de vacunas para menores y gestantes, que no son un tratamiento en sí sino una medida para prevenir la enfermedad.

¿Qué son los anticuerpos monoclonales?

El éxito de este nuevo tratamiento está basado en los anticuerpos monoclonales. El experto en Medicina Preventiva y Salud Pública citado con anterioridad ha argumentado que «una forma en que el sistema inmunitario del cuerpo ataca las sustancias extrañas es mediante la producción de un gran número de anticuerpos. Un anticuerpo es una proteína que se adhiere a una proteína específica llamada antígeno. Los anticuerpos circulan por todo el cuerpo hasta que encuentran y se adhieren al antígeno. Una vez unidos, pueden forzar a que otras partes del sistema inmunitario destruyan a las células que contienen el antígeno».

En este punto, ha manifestado que «los investigadores pueden diseñar anticuerpos que tengan como objetivo específico a un antígeno en particular. Luego, ellos pueden hacer muchas copias de ese anticuerpo en el laboratorio. Estos se conocen como anticuerpos monoclonales».