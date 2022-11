La borrasca 'Denise' sacudirá algunas zonas de Mallorca con rachas de viento de 100 km/h. El portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Bernat Amengual, ha explicado que esto se debe a que un frente frío, que tiene asociada la borrasca 'Denise' formada en el golfo de Génova, empezará a pasar por la Isla durante la tarde-noche de este lunes, 21 de noviembre. En concreto, ha precisado que desde las 18:00 horas estará activa la alerta amarilla en toda Mallorca, por rachas de viento de 70 km/h. A partir de las 21:00 horas pasará a naranja en la Serra de Tramuntana, el sur y el este, ya que se espera llegar a los 100 km/h. Permanecerá en vigor hasta las 6:00 horas del martes, cuando se rebajará a nivel amarillo, por rachas de 80 km/h; se mantendrá hasta las 12:00 horas.

Aunque las rachas de viento serán muy fuertes, los meteorólogos de la Aemet no creen que vayan a ser tan fuertes como las que dejó la borrasca 'Hortense' en enero del año pasado, cuando se contabilizaron 360 incidentes; la mayoría en Palma, Llucmajor, Calvià y Manacor. En esta ocasión, aunque se espera que 'Denise' provoque daños, no se prevé que sean de la magnitud de los sucedido a comienzos de 2021. Además, las rachas de viento más importantes tendrán lugar durante la madrugada, cuando la mayoría de los ciudadanos están en sus casas.

Amengual ha informado que 'Denise' también dejará lluvias, motivo por el que habrá alerta amarilla en toda Mallorca, desde las 21:00 horas de este lunes y hasta las 6:00 horas del martes; pueden caer hasta 20 litros de agua por metro cuadrado en una hora. Además, habrá mala mar y avisos por olas que pueden llegar a los 4 metros de altura. Mientras llega 'Denise', el pronóstico del tiempo indica intervalos nubosos, con alguna lluvia débil. A medida que vaya avanzando la jornada se irá complicando el tiempo; lo peor llegará de cada a la noche y la madrugada. Las temperaturas máximas serán de 20º-21º, lo normal en esta época del año.

El portavoz adjunto de la Aemet ha avanzado que el martes se producirá un descenso térmico más significativo; ya que las máximas no superarán los 17º-18º, por lo que serán inferiores a las propias de finales del mes de noviembre. La estabilidad irá ganando terreno a medida que vaya pasando el día. A partir de las 12:00 ya no habrá avisos por fuertes rachas de viento, pero éste seguirá soplando con fuerza, aunque ya no tanto como a primera hora. El miércoles, 23 de noviembre, subirán las temperaturas y las diurnas pueden llegar a los 23º; no se descarta alguna lluvia débil.