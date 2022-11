Un detenido en los calabozos: «Déjame en paz que quiero seguir durmiendo»

«Déjame en paz que quiero seguir durmiendo. Eres un gilipollas, me da igual todo. Intenta reseñarme si tienes cojones», gritaba Rubén M.M., en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía a los agentes que trataban de tomarle las huellas para confeccionar las diligencias.

Agentes de la Policía Nacional han vuelto a detener a un conocido y peligroso delincuente que atacó a varios policías cuando estos entraron a su celda con la intención de reseñar al detenido. El joven, que estaba durmiendo y tapado con una manta, tuvo un mal despertar y no cesaba de gritar que «me dejéis en paz, que quiero dormir. ¿Cómo queréis qué os lo diga? ¿Sois gilipollas?».

Acto seguido, uno de los funcionarios de la Unidad de Policía Científica le explicó que debía ser reseñado a efectos de agilizar el atestado y que pudiera pasar a disposición judicial lo antes posible. En ese momento, entró en la celda, le quitó la manta y, de forma sorpresiva y violenta, el detenido se abalanzó sobre el policía tirándolo al suelo. En ese momento se inició un forcejeo entre ambos. Con ayuda de otros dos funcionarios, que al presenciar la escena corrieron en auxilio de su compañero, y con el uso de la fuerza estrictamente necesaria consiguieron reducir al delincuente e introducirlo de nuevo en la celda. Durante todo ese tiempo, el sujeto no cesaba de decir: «Voy a buscarte a ti y a tu hijo al salir del calabozo. Me he quedado con tu cara. Voy a meterte una puñalada. Te lo juro», gritaba en tono amenazante.

Finalmente, los agentes acudieron a un centro de salud para ser atendidos de las lesiones que presentaban. Por su parte, al acusado se le imputa un delito de atentado contra agentes de la autoridad con resultado de lesiones. Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha puesto el caso en manos de su abogado para personarse como acusación particular.