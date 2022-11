El Pi ha presentado este viernes una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Consell de Mallorca, como ha avanzado la portavoz de la formación en la institución insular, Xisca Mora.

La consellera ha asegurado que desde su partido presentan esta enmienda a la totalidad porque «las propuestas que hicimos en los presupuestos anteriores y que fueron aprobadas por el equipo de gobierno todavía no se han ejecutado y estamos en punto de terminar el año», señala El Pi en una nota.

Mora ha dicho que hay departamentos que no han ejecutado la totalidad de sus partidas y esto es «injustificable». «No puede ser que se aprueben enmiendas para arreglar carreteras como la de Llubí o la creación de una rotonda en Son Ferriol, y a día de hoy todavía no se ha hecho nada», ha apuntado. Mora ha recordado que el Consell cuenta «con el mayor presupuesto de la institución» y que no soluciona los problemas de la gente.

Ha dicho que El Pi está dispuesto a retirar esta enmienda a la totalidad si el equipo de gobierno que dirige Catalina Cladera se compromete a aceptar las enmiendas. Entre otros puntos, El Pi solicita una partida de 10 millones de euros para expropiaciones y adquisición de hoteles obsoletos o de baja calidad, otra partida de 5 millones para la financiación especial para la mejora de establecimientos y viviendas vacacionales, y 8 millones de euros para la rehabilitación energética de los edificios públicos.