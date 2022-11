El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha explicado este miércoles que los vigilantes de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SMF) han presentado hasta mediados de año ocho denuncias por, principalmente, agresiones o peleas, cifras que ha calificado como «razonables» ante el incremento de pasajeros, unos 35.000 viajeros al día. Marí ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente y Territorio del Parlament para responder a una batería de preguntas del diputado del PP José Luís Camps. El conseller ha reivindicado que en los últimos años se ha reforzado la seguridad de todas las estaciones y especialmente la de la Estación Intermodal.

Así, según ha detallado, se ha pasado de seis vigilantes en 2018 en varias estaciones a un total de 35 (14 por las mañanas, 15 por las tardes y seis por las noches). En relación a las denuncias presentadas por este personal, Josep Marí ha concretado que en 2018 se presentaron seis denuncias, 15 en 2019, cuatro en 2020, 11 en 2021 y ocho hasta mediados de 2022. El diputado del PP, sin embargo, ha afirmado que estas cifras «no cuadran» con las informaciones que surgen en los medios de comunicación y ha criticado la «falta de previsión, anticipación y planificación» para atender esta problemática y ha insistido en que está en riesgo la seguridad de los propios vigilantes y de los usuarios que padecen los actos vandálicos.

Por otra parte, el conseller ha explicado que tras las denuncias que presentan los vigilantes, en el caso de llegarse a juicio, en virtud de un convenio son acompañados por un abogado de la CAIB. Además, Marí ha recordado que el Ejecutivo es responsable del transporte público, no de la seguridad pública, por eso se promueve la presencia de seguridad privada. Marí, a una pregunta del diputado, también ha descartado que haya denuncias que se tramiten y otras que no. En relación a la Estación Intermodal, el conseller ha pedido al diputado del PP «no dejarse llevar por determinadas intenciones» de presentar la instalación como un foco de permanente conflicto.

Según ha recalcado, la Intermodal cuenta con la atención permanente de las policías Local y Nacional. «Hay incidentes, se tratan, hay gente para tratarlos y se tratan como toca», ha afirmado. Para el nivel de usuarios, ha insistido, las actuaciones son las «adecuadas». A preguntas del diputado José Luís Camps, el conseller ha explicado que a día de hoy, SFM cuenta en todas sus estaciones con un total de 370 cámaras de seguridad. En este sentido, ha explicado que el control está centralizado y que siguen el protocolo habitual. El conseller también ha destacado que todos los empleados propios de SFM tienen formación en primeros auxilios.