Los turistas que visitan la ciudad de Palma reciben desde este martes de manos de los activistas de la Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) un díptico de papel en inglés en el que se denuncia que «España nos explota» y condena a la isla al «monocultivo turístico». «Wellcome to Mallorca (Bienvenido a Mallorca), An occupied territory fighting for its independence (un territorio ocupado que lucha por su independencia)», destaca el díptico que distribuye esta entidad independentista entre los turistas que visitan los rincones más típicos de la capital balear.

«Ya que España nos explota y nos condena al monocultivo turístico, así al menos aprovechamos la presencia de visitantes de otros países para informarles de nuestra realidad y que no se vayan con la imagen falsa que les pretende enroscar España», ha explicado esta entidad independentista mallorquina. Este díptico explica que en Mallorca se habla catalán, que en vez de chorizo se come sobrasada, que el flamenco no es una danza de esta isla, done el baile típico es el «ball de bot», y que no es tierra de toreros, sino de honderos. También muestra una fotografía del rey Felipe VI bocabajo y al lado otra de Jaume I, el primer rey de Mallorca, y lo mismo sobre la bandera, que distingue la «cuatribarrada» de la «rojigualda». El díptico, del que la Assemblea Sobiranista de Mallorca no ha indicado la cifra de ejemplares impresos, da su versión de lo que considera «consecuencias de la Guerra de Sucesión, la persecución del catalán y el expolio fiscal español». Según explica la entidad, «Mallorca y los Países Catalanes perdieron su independencia en la guerra de Sucesión (1701-1715). Desde entonces, España ha intentado eliminar el idioma catalán y ha aplicado un sistema de fiscalidad discriminatorio sin paralelismo en Europa. El 14,20 % de nuestro PIB va a Madrid y no regresa (datos de la Ministerio español de Economía). Gracias por ¡Su atención!».