Negueruela insta a los hoteleros a tratar de «fidelizar» a sus empleados

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, defendió este lunes en Madrid la necesidad de «fidelizar» las plantillas del sector turístico, concretamente las hoteleras. Después de los problemas de falta de mano cualificada de esta temporada, Negueruela apeló por la formación y por el compromiso hotelero en garantizar un futuro a sus empleados. Así se expresó el conseller balear en la I Jornada de Turismo de Europa Press organizada en la capital del Estado y que contó con la presencia de la ministra del ramo, Reyes Maroto, quien destacó que «las ganas de viajar han contrarrestado los efectos de la guerra esta temporada».

En dicho foro, el conseller hizo hincapié en que «el gran reto» al que se enfrenta el sector turístico balear es la retención del personal, recordando los problemas que las empresas han tenido para encontrar mano de obra cualificada esta temporada. «Es la primera vez que nuestras empresas se enfrentan al reto de fidelizar a nuestros trabajadores». Al hilo de esas consideraciones, Negueruela señaló que el sector turístico balear debe afrontar un proceso de «industrialización» que se refleje en una mejora de la formación de la clase trabajadora y que estos empleados «vean que tienen una carrera profesional en esas empresas».

La consecución de ese objetivo, subrayó, debe pasar por «convenios laborales fuertes» y por la fidelización real de las plantillas. «Las empresas serán más competitivas cuanto más logren fidelizar a sus trabajadores», aseveró para apostillar que muchos hoteles de las Islas se han visto obligados a renovar hasta entre un 25 % y un 30 % de sus plantillas por las fugas que se han producido con respecto al último año. «Eso supone una pérdida de capital enorme porque tienes que volver a formar a todos los nuevos trabajadores». El conseller destacó el proyecto piloto de las escuelas-hotel que se va a poner en marcha para formar en invierno a los trabajadores del sector.

Varias cadenas hoteleras van a participar en este programa destinado precisamente a paliar la falta de mano de obra cualificada de la que se han estado quejando las empresas del sector durante toda la temporada y que ya ha arrancado con dos experiencias en Mallorca e Ibiza. Asimismo, el debate sobre el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) también estuvo presente en la jornada. El conseller defendió que la ecotasa tiene un «impacto neutro» sobre el turista, ya que «sigue viniendo» a Balears. No obstante, descartó que se vaya a plantear una subida del impuesto como reacción al incremento de visitas en temporada alta. Así, aclaró que la ecotasa no fue concebida «como un mecanismo regulador de la demanda» y que por tanto no se va a intentar contrarrestar ese crecimiento subiendo el impuesto.