La alcaldesa de Ferreries (Menorca), Joana Febrer, cobra 6.660 euros anuales y no tiene dedicación exclusiva. Es una cara de la moneda, y la otra es José Hila, el primer edil de Palma y la autoridad municipal con mayor salario en las Islas Baleares en 2021. El alcalde de la capital balear tiene un sueldo anual de 60.002,6 euros, según la información que ha puesto a disposición de todos recientemente el Ministerio de Hacienda. En el top tres de alcaldes mejor pagados de las Islas se encuentran dos socialistas más, Rafa Ruiz (Ibiza, 59.539,76 euros) y Alfonso Rodríguez (Calvià 59.451,36).

El archipiélago balear, por su idiosincrasia, no cuenta con ayuntamientos tan pequeños en los cuales sus alcaldes no perciban ningún sueldo por su actividad, una realidad más frecuente en algunos puntos de la Península, especialmente en la llamada ‘España vaciada’. Por contra, los municipios turísticos costeros se llevan la palma en este listado, y el cuarto alcalde mejor pagado de Baleares es el de Sant Antoni de Portmany (Ibiza), con 54.999,98 €, mientras que el quinto es el de Pollença (54.546,47 euros).

Otro destino ibicenco por antonomasia como Sant Josep de sa Talaia pagó a su alcalde el pasado ejercicio 54.000 euros justos. Los dirigentes municipales de Capdepera (53.476,92 €) Campos (52.999,94 €) y Marratxí (52.322,48 €) les van a la zaga. Hay que retroceder algo más en el listado para encontrar al alcalde menorquín con un salario mayor en 2021. Este fue el de Mahón, y se llevó 46.187,12 euros. Curiosamente el primer regidor de Alcúdia consta sin dedicación y no percibió 0 euros, como ocurrió en otras comunidades sino 14.281,42. No obstante, no es un ejemplo único, y lo mismo sucede por ejemplo en Valldemossa.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha actualizado y publicado en su página web la información relativa a las percepciones de los cargos electos de las Corporaciones Locales (8.128 ayuntamientos y 52 diputaciones, Consells y cabildos insulares) correspondientes al año pasado. Los documentos también recogen unos cuadros con las retribuciones de los funcionarios de las Entidades Locales por tramos de percepciones, y figuran las retribuciones de los funcionarios de las Comunidades Autónomas y sus altos cargos, con datos procedentes del sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA), gestionado por la Secretaría de Estado de Función Pública.