«La polinización del machismo da la vuelta a la tortilla para convertir a los hombres en víctimas», según la profesora y socióloga Carmen Ruiz, que advierte de que estos discursos se fermentan especialmente en la Manosfera, es decir, el conjunto de sitios web, blogs y foros donde se promueve la misoginia y la oposición al feminismo. Esto no es solo una observación de Ruiz, que trabaja cada día en las aulas, porque uno de cada cinco hombres creen que la violencia de género no existe y que solo es un invento ideológico, según el Barómetro Juventud y Género 2021 elaborado por la Fundación FAD Juventud.

El mismo informe, que la profesora ha citado durante la conferencia que este miércoles ha dado en el CaixaForum de Palma ante más de 150 docentes de Baleares, apunta que uno de cada cuatro varones creen que la violencia de género es habitual e inevitable, mientras que el 15,4 % de los jóvenes consideran que el abuso «de baja intensidad» contra la mujer no supone un problema.

«El discurso es el siguiente: te dicen que están a favor de la igualdad, pero creen que ya se ha conseguido completamente y que ahora solo se enseñan cosas feminazis», según Ruiz, que en clase lidia con muchos alumnos que suelen decirle que, con la normativa actual, tienen que llevar un contrato porque, según dicen, las mujeres «se pueden inventar que os hemos violado». Ante esto, la docente ha lanzado una pregunta: «¿Si no has hecho nada, por qué te molesta? La ley va en contra de quien ejerce un delito, si no has hecho nada, ¿cuál es el problema?».

Ruiz ha aconsejado a los docentes que siempre tengan a mano argumentos y datos para evitar que les «pillen» sus alumnos, especialmente en Secundaria. Este comentario lo ha hecho para referirse a los discursos que ya ha detectado en los institutos en los que trabaja. Uno, basado en repudiar a las mujeres y en el celibato voluntario, pero que apoya la prostitución como un 'derecho'. El otro, en de los jóvenes célibes involuntarios, «esos que quieren ligar pero que son incapaces y reclaman su 'derecho' a hacerlo», según Ruiz.

En este sentido, la profesora está muy preocupado por la «pornosocialización», es decir, que el porno se haya convertido en algo continuado porque para ella «está relacionado con la erotización de la violencia». Sobre esto, el antropólogo David Kaplún, que ha participado como ponente en esta I Jornada de Coeducació organizada por la Conselleria d'Educació, ha señalado que se traduce en normalizar que, por ejemplo, a una niña se la vista con minifalda. «El porno es un espacio donde se sincretiza todo lo que socialmente vemos en series y películas», ha comentado.

Asimismo, ha alertado de que la violencia se asuma como un elemento para ascender socialmente. «Hay muchas formas de crecimiento personal sin dañar al resto», ha añadido Kaplún, que trabaja con hombres en prisión. Un de las cosas que tratan es de hacer un recorrido vital sobre sus vivencias para entender la violencia que ejercieron y les llevó a la cárcel.

La psicóloga Sandra Molines, que también ha participado en la jornada como ponente, ha centrado su intervención en la coeducación, el método educativo para educar en igualdad. «Si preguntas sobre conceptos como androcentrismo o género y no sabes qué quieren decir, no podrás reflexionar sobre ello para mejorar», ha dicho. «Mientras haya sexismo en la sociedad, se necesita la coeducación», ha defendido, porque sigue habiendo colectivos que «están en contra de trabajar estos temas».