Los transportistas de Baleares no secundarán los paros convocados a nivel nacional por la Plataforma en Defensa del Transporte, que comienza a partir de la medianoche de este domingo. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Agrupación Empresarial de Servicio Discrecional de Mercancías de Baleares, Ezequiel Horrach, tras la reunión que ha mantenido la junta directiva. No obstante, ha precisado que no descartan hacerlo más adelante si el Govern y el Gobierno no dan cumplimiento a sus reivindicaciones.

Pese a que no harán paros, Horrach ha expresado su preocupación porque puedan provocar en las Islas problemas de suministro de determinados productos, e incluso, no ha descartado desabastecimiento. En este sentido, ha argumentado que si los camiones no pueden embarcar en los puertos de Valencia y Barcelona no podrán traer las mercancías al Archipiélago. A su modo de ver, el problema se agrava en Baleares porque es la única provincia que no cuenta con un centro logístico. En los almacenes que tienen las empresas pueden acumular material para dos o cuatro días, como máximo. Precisamente, con la finalidad de evitar problemas de suministro, las empresas baleares están duplicando, e incluso, cuadruplicando estos días sus pedidos. El problema es que la capacidad de almacenamiento de sus naves es limitada. Además, el Gobierno está trabajando en un plan para garantizar que los transportistas que no quieren sumarse a las protestas puedan realizar su trabajo (como es el caso de los baleares), al tiempo que se cumplan los servicios mínimos. El objetivo es evitar los problemas de abastecimiento que se produjeron el pasado mes de marzo. Noticias relacionadas El Gobierno crea un plan para evitar el desabastecimiento Huelga de transportistas en la Península: Preocupación por los posibles problemas de suministros en Baleares El presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, Bartolomé Servera, también ha expresado su preocupación por los problemas de suministro de algunos productos frescos, tales como el pollo, el conejo, el pescado, e incluso, los lácteos. No obstante, ha descartado que pueda haber desabastecimiento y ha pedido a los ciudadanos que eviten hacer acopio de productos porque esto agravaría la situación. Reivindicaciones incumplidas El presidente de la Agrupación Empresarial de Servicio Discrecional de Mercancías de Baleares ha expresado su malestar, tanto con el Govern como con el Ejecutivo central, puesto que aún no han pagado las ayudas aprobadas el pasado mes de marzo. En el caso de Baleares se debe a que hay errores en algunas solicitudes, pero los transportistas consideran que sí se podrían haber abonado las correctas y no haberlas paralizado todas. La línea de ayudas del Ejecutivo autonómico es de 5,5 millones de euros. Los empresarios esperan poder percibir el dinero en breve. Horrach también ha asegurado que el precio del combustible en las Islas es un 20 % más elevado que en la Península, lo que complica mucho la viabilidad de las empresas. «Si en un vehículo esta diferencia ya se nota, en un camión se agrava mucho más», ha manifestado. Por todo ello, ha reclamado a los gobernantes que cumplan sus compromisos, ya que algunas empresas tienen una situación económica muy complicada y no descartan tener que cerrar.