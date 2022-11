Huelga de transportistas en la Península: Preocupación por los posibles problemas de suministros en Baleares

La huelga de transportistas convocada en la Península provocará problemas de suministros en las Islas. Así lo ha reconocido el presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, Bartolomé Servera, que ha expresado su preocupación. Los transportistas de las Islas decidirán este miércoles, 9 de noviembre, si se suman al paro. Servera ha precisado que aunque no la secunden, la protesta nacional tendrá repercusión en el Archipiélago, ya que muchos de los camiones que salen de los puertos peninsulares no podrán hacerlo. En este punto, ha querido dejar bien claro que no habrá desabastecimiento, pero sí ha explicado que en los 4-5 primeros días de paros ya podría haber problemas de suministro de algunos productos frescos, tales como el pollo, el conejo, el pescado, e incluso, los lácteos. En el caso de que las protestas se prolonguen durante más tiempo, los problemas irían a más.

Preguntado por si esto tendrá incidencia en el Black Friday, que se celebra el próximo 25 de noviembre, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares ha asegurado que sí; aunque ha precisado que hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En el caso de que la huelga dure más días también podría tener repercusión en las compras que se realizan con motivo de las fiestas de Navidad. En este sentido, ha argumentado que para recuperar la normalidad tras la finalización de las protestas son necesarios entre 10 y 15 días. Pese a las dificultades que puedan suponer estos paros, ha expresado su solidaridad con los manifestantes. Evitar la acumulación de alimentos Servera ha hecho un llamamiento a los ciudadanos y les ha pedido que eviten acumular alimentos, ya que esto agravará de forma considerable los problemas de abastecimiento derivados de la huelga. En relación a este asunto, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y ha reiterado que no habrá desabastecimiento; sí ha reconocido que pueden faltar algunos productos concretos, pero que se pueden sustituir por otros similares.