Los restos óseos del Psiquiátrico apuntan a una fosa y a una sepultura

Las obras del hospital Psiquiátrico han destapado lo que parece ser una fosa común con restos óseos de hombres, mujeres e incluso niños y otra zona con «restos bien colocados, en posición primaria, que fueron enterrados ahí», explica la arqueóloga contratada por el IB-Salut, Raquel Barceló, para hacer un estudio y seguimiento del hallazgo. «La teoría es que el antiguo convento podría ser que funcionara como un hospital, que hubiera una pandemia y se habilitara una fosa, pero son hipótesis y hasta que no se acabe el estudio no podremos afinar más», relata.

La experta realiza trabajo de campo, ha recogido muestras que ahora deben ser examinadas y debe documentarse. «Con este mix de todo podremos conocer un poco más de la historia del hospital», augura. Lo que ya se sabe con certeza es que los restos encontrados no son recientes. «Vino la Guardia Civil y la experta forense lo confirmó por lo que se solicita un seguimiento y un estudio arqueológico y estamos pendientes de la datación», relata Barceló.

Para conocer la época exacta será necesaria una prueba de carbono 14, así como la realización de estudios genéticos que permitirían saber si el fallecimiento fue a causa de una pandemia. Las muestras, que todavía no se han enviado, requieren de un permiso de Patrimonio del Consell de Mallorca para su traslado a diferentes laboratorios especializados en España y Alemania. A simple vista, «parece que está todo mezclado pero ya lo resolveremos», advierte la experta.

Raquel Barceló también participó en el hallazgo del paso de la acequia de la Font de la Vila de la plaza de los Patines.

Para la obra que convierte el Psiquiátrico en el parque sanitario de Bons Aires no estaba indicado un seguimiento arqueológico inicial «pero una vez aparecieron estos restos humanos me llamaron».

El hallazgo no supuso una paralización de los trabajos y siguió en otras zonas del recinto. Por la zona afectada debía pasar una tubería y seguirá según lo revisto. «Hemos puesto una capa de geotextil con arena por encima para proteger al máximo los restos y, como no afecta a la obra, se tapa y se deja como está», describe la arqueóloga.

El espacio se cubrirá con el mismo relleno y tendrá un geolocalizador, de manera que si en un futuro el estudio se quiere continuar por algún motivo, sea fácil conocer la ubicación. La historia de este recinto palmesano tiene sus lagunas, si bien se conoce la existencia del antiguo convento de Jesús, también llamado Nostra Dona dels Àngels desde mediados del siglo XV. «A ver si encontramos dónde estaba exactamente situado porque tenemos la fachada pero no el emplazamiento original», añade.

El osario encontrado está justo en medio del perímetro del parque sanitario, donde se sitúa la cafetería. El abandono del convento se produjo ya entrado el siglo XIX con la desamortización de Mendizábal y ya en el XX el arquitecto Guillem Reynés proyectó el Manicomio Provincial, que también se conocería como Clínica Mental de Jesús.