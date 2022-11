Los transportistas de las Islas deciden este próximo miércoles, 9 de noviembre, si secundan la huelga convocada a nivel nacional por la Plataforma en Defensa del Transporte. El presidente de la Agrupación Empresarial de Servicio Discrecional de Mercancías de Baleares, Ezequiel Horrach, ha informado que la junta se reunirá este miércoles para abordar este asunto.

Cabe precisar que la Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas que convocó el paro del pasado mes de marzo en toda España, ha anunciado una nueva huelga indefinida a partir de la medianoche de este próximo domingo, 13 de noviembre. El motivo que han alegado para ello es el «incumplimiento» por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector. Horrach ha confirmado que en el Archipiélago también se produce esta problemática.

Aún no han cobrado las ayudas

No obstante, ha querido dejar muy claro que en Balears aún no se ha adoptado una postura oficial sobre la citada protesta y no ha querido desvelar su opinión personal. El presidente de la Agrupación Empresarial de Servicio Discrecional de Mercancías de las Islas también ha precisado que los transportistas baleares aún no han cobrado las ayudas aprobadas por el Govern el pasado mes de marzo y que permitieron la desconvocatoria de la huelga que se estaba desarrollando en esos momentos. El motivo que les han dado desde el Ejecutivo autonómico es que en algunas de las solicitudes había errores que se han tenido que subsanar. A su modo de ver, se debería haber continuado con la tramitación de las que sí estaban formuladas de forma correcta para no perjudicar en el pago a todos los demandantes de las mismas.

Las citadas ayudas consistían en una subvención de 5,5 millones de euros para el sector. Además, incluía mejoras en la descarga y carga de mercancías. Este dinero tiene que beneficiar a cerca de 7.000 titulares de tarjetas de transporte público de mercancías. Las concedieron las conselleries de Mobilitat y Treball, a fondo perdido, y tienen como objetivo compensar los costes extra de combustibles que se produjeron durante los pasados meses de enero y febrero. Los excesos de marzo se repercutieron entre los clientes de los transportistas y, posteriormente, pasaron a los consumidores con la subida de precios que se ha venido experimentando.

Riesgo de cierre

El hecho de que las empresas aún no hayan percibido estas ayudas está motivando que algunas de ellas se encuentren en situaciones extremas, hasta el punto de estar planteándose tener que cerrar. En este punto, Horrach ha reiterado que muchos de los cargadores siguen sin pagar los precios justos, pese a que hay una normativa en vigor que les obliga a ello. Por ello, los ha instado a no ofrecer sus servicios a aquellas empresas que no pagan lo que corresponde por los servicios contratados; aunque ha reconocido que no es fácil.