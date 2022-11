Incertidumbre entre los pasajeros del aeropuerto de Palma por el retraso de vuelos.

Incertidumbre, así se define el ambiente que se ha vivido la mañana de este viernes en el aeropuerto de Palma. La mayoría de pasajeros que han llegado ilusionados por tener que coger un avión se han encontrado con la noticia de que su vuelo podría estar cancelado por el paso de un cohete chino fuera de control. Aún así, los afectados por la situación se han mostrado positivos y con la esperanza de que el tiempo de espera fuera breve. La mayoría de salidas retrasadas han sido con destino España, Alemania y Reino Unido. Aunque no ha habido colas ni mucho movimiento, en las pantallas de información de la terminal se han ido aglutinando cada vez más personas.

Entre las personas afectadas se encontraba Irene, que viajaba a Madrid con el vuelo de las 12.25 horas, uno de los retrasados, después de terminar su estancia en Mallorca con motivo de la temporada turística. Aunque su avión se dirigía a la capital española, su destino final era Galicia, donde vive, por lo que esta demora le podía perjudicar la hora de llegada a casa.

Irene, una de las pasajeras afectadas por los retrasos.

Otras de las pasajeras que han visto su vuelo retrasado era Montse, que aunque había escuchado la noticia de camino al aeropuerto buscaba información para conocer el estado de su vuelo. «Hoy nos tenemos que juntar toda la familia en Madrid para celebrar el cumpleaños de mi hija, el resto de mis hijos vive en la Península y viajan en AVE, así que no sé quien llegará antes», comentaba.

Montse buscaba información sobre su vuelo.

En estas situaciones hacer escala podía ser bastante arriesgado. Esa era la preocupación de dos amigas que tenían que hacer parada en Madrid para ir a Chile. «No sabemos si vamos a perder el vuelo. Nos han dicho que está toda Europa colapsada, que no sale ahora de Palma ningún avión», explicaban. Por otra parte, el portavoz del Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, también estaba entre los afectados por los retrasos en el vuelo de Madrid.

Afectado con retraso en mi vuelo por la caída descontrolada del cohete chino. La persona de facturación, con mucho humor, entiende que esto nos pasa por fiarnos de la calidad de los productos chinos. Sus cohetes solo sirven para los fuegos artificiales 😂😂 — Alberto Jarabo 🌈🏳️‍⚧️💜🔻🎞 (@albertjarabo) November 4, 2022

En el caso de Rodolfo, que viajaba por motivos de trabajo, había escuchado la noticia del cohete pero desconocía que éste iba a ser el motivo del retraso de su avión. «Suelo tener suerte con los vuelos, a ver si con este también», señalaba mientras le quitaba importancia al asunto.

Rodolfo esperaba en la cola para facturar.

La intranquilidad se dejaba ver entre algunos pasajeros, porque aunque no supieran si se verían afectados se mostraban nerviosos. Es lo que vivieron dos amigos con destino Barcelona que habían llegado dos hora antes para saber la situación de su vuelo tras conocer lo sucedido con el cohete chino. Aunque en principio no estaba afectado, no tenían la certeza de que no fuera a sufrir retrasos.

Juan Jesús Montserrat desconocía la noticia del cohete chino.

Juan Jesús Montserrat se había enterado nada más llegar al aeropuerto de los sucedido. «Me faltan horas en la vida como para tener que perderlas aquí», decía entre risas y un poco molesto. El retraso le obligaría a llegar tarde a la reunión que tenía y esperaba que no le afectara a la hora de coger el AVE con destino Valencia.