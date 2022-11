Alrededor de 600 pasajeros procedentes de Alemania se quedaron 'tirados' en el aeropuerto de Palma el jueves por la tarde, según ha informado el Mallorca Magazin. Hasta cuatro vuelos de la filial de Lufthansa, Eurowings, fueron reservados dos veces debido a un «error del sistema», por lo que cientos de pasajeros no pudieron ser trasladados a su destino.

«Quería facturar a la 1 de la tarde y volar a Múnich con Eurowings», cuenta un viajero, que había reservado el vuelo a través de la web de Lufthansa. «Luego me dijeron que había un problema y que no tenía asiento en el avión». El pasajero fue remitido a un mostrador de Lufthansa, donde se habrían reunido a lo largo de la tarde hasta 600 personas, todas ellas aparentemente afectadas por la doble venta de vuelos.

«Es un caos total. Lo peor es que no estamos recibiendo ninguna información». A última hora de la tarde, la empresa solicitó aviones de reemplazo a Alemania.

«Ahora los mostradores de facturación se están cerrando poco a poco, no sé si podré escapar». El problema: los aeropuertos alemanes, como los de Fráncfort o Múnich, prohíben los vuelos nocturnos. Esto significa que ningún avión puede aterrizar allí después de las 11 de la noche o de la medianoche, por lo que tienen que despegar en Palma a más tardar a las 9 de la noche. «Entre medias, había un bono de bebida de cinco euros, que por supuesto ya he gastado». El personal de facturación, que sólo hablaba español y un poco de inglés, estaba abrumado por la situación, dijo. «Sé que algo así puede ocurrir, pero el hecho de que no haya ninguna información es simplemente frustrante», dijo.