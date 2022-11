El estreno este miércoles del primer carril bus-VAO en Baleares, ubicado entre el aeropuerto y el Palacio de Congresos de Palma, ha venido rodeado de polémica. La intención, desde el área de Carreteras del Consell de Mallorca, es la de reordenar la entrada del tráfico a Ciutat, pero muchos ciudadanos perciben la acción como un empeoramiento de la circulación: se quedarán, critican, con un carril menos y más aglomeraciones. Durante toda la jornada se han sucedido las quejas, el desconocimiento acerca del funcionamiento y un intenso debate entre defensores y detractores. Cabe destacar que en esta nueva vía solo podrán circular autobuses, taxis (en servicio o fuera de servicio), motocicletas de dos y tres ruedas, vehículos para personas con movilidad reducida (con señal V15) y cero emisiones, vehículos de emergencias y vehículos con dos o más ocupantes tanto privados como públicos. De incumplir la normativa, las multas ascienden hasta los 200 euros.

A las 14:30h de este miércoles, Floren Arévalo conducía por el tramo afectado y, aunque ha visto excepcionalmente «el tráfico tranquilo», es totalmente reacia a este: «En vía rápida que pongan solo un carril para este tipo de transportes no lo veo. En horas puntas este carril va a quedar desaprovechado, porque nos quedamos solo con dos ¡Lo que han hecho ha sido quitar un carril en una zona de atascos!». En la misma línea está Sebastián Barceló, otro de los conductores habituales de esta carretera por cuestiones de trabajo. «Veo que está atascando más que aliviar», opina, ya que «al haber retirado un carril, el rápido se convierte en central y el derecho (de incorporación y salida) se atasca todavía más. Él, como Arévalo y tantos otros, percibe que, al final, se ha perjudicado a los conductores restando una vía en un punto, de por sí, muy complicado para la circulación.

Constanza Corbalán se ha mudado recientemente a Mallorca, procedente de Argentina, donde este tipo de carriles «han mejorado muchísimo el tráfico», sobre todo en puntos con frecuentes atascos. Gracias a la implementación de estas iniciativas, reconoce que acabó utilizando más el transporte público «porque mejoró la frecuencia y me era más fácil para llegar al trabajo». El trayecto que antes le llevaba una hora y media se redujo hasta los 45 minutos. Así, espera ver en Mallorca los mismos cambios a mejor. Toni Gómez es chófer y pasa cada semana con su furgoneta por la carretera entrte el aeropuerto y Palma, que no considera tan colapsada. Conduce habitualmente solo y, a pesar de que no podrá usar el nuevo carril, piensa que, en principio, este «parece que puede ser positivo para mejorar el tráfico» y, aunque en Palma todavía cueste adaptarse a la mentalidad de compartir coche, «habrá, como todo, que acostumbrarse, como lo hicimos con la limitación de 80km/h». Sentencia Gómez que «el problema es que hay demasiados vehículos en Mallorca».

Enrique Buchner, aunque hace su vida en Palma, suele coger el coche los fines de semana para desplazarse por la isla en sus días libres. La implementación del carril Bus-VAO no le acaba de convencer, a pesar de que ve con buenos ojos todas aquellas medidas que ayuden a minimizar el impacto del tráfico rodado. «El Consell no puede ponerse de perfil a otros problemas también importantes como el mal funcionamiento del transporte público», declara Buchner, además de recalcar que «muy pocas veces se puede coincidir con otros compañeros para ir a trabajar». Otro de los escépticos es Adrián Vallejos, quien cada día se traslada en coche desde Palma a Costitx, momento en que es testigo de las «colas infernales que se forman en este tramo entre el aeropuerto y el Palacio de Congresos». También percibe la puesta en marcha del carril bus-VAO desde este miércoles como ineficaz: «Creo que es un parche que han puesto al problema, para que parezca que hacen algo».

Entre la división de opiniones, también los hay quienes no se posicionan y se muestran a la espera de cómo funcione el mecanismo en los próximos días. «Funcionará mientras los conductores cumplan con las reglas», del mismo modo, asegura Ana Ribas, que si todos los usuarios usaran el carril bici como pertoca.

Críticas en redes sociales

La opinión pública también se ha hecho notar en redes sociales. En plataformas como Twitter o en la encuesta que ha realizado Ultima Hora en su cuenta de Instagram se ha sucedido una lluvia de opiniones, la mayoría, de carácter crítico. Solo en la encuesta de este periódico y en menos de siete horas, se han recibido cerca de 300 respuestas y muchas dudas al respecto. «¡Horroroso...Hora y media para llegar a Palma desde Campos», comentaba un usuario, a lo que se sumaban otros tildándo la vía de «una inutilidad», «un saca dinero», «un desastre». «Genera mayor retención al aumentar el número de coches en tránsito en menos vías disponibles», escribía Inma López. «Hora punta se ha convertido en todo el día. Atascos hay a todas horas. Hay que limitar el número de coches extranjeros», proponía Tomeu Castanyer. Por el momento, habrá que mantenerse a la espera para corroborar el mal o buen funcionamiento de este nuevo sistema.