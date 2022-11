Carril Bus-VAO en Palma: cómo usarlo desde este miércoles

Desde este miércoles entra en funcionamiento el nuevo carril bus-VAO entre el aeropuerto de Palma y el Palacio de Congresos, en la Ma-19. El pasado viernes se instalaron las señales verticales, lo que en los últimos días provocó cierta confusión o dudas entre los conductores que no tenían claro si podían usarlo o no. Como precaución, y ante el miedo a la sanción de 200 euros por su mal uso, muchos optaron por no circular por ese carril izquierdo.

El carril bus-VAO es el primero de estas características en Baleares. De esta forma, las Islas se convierten en la quinta provincia de España en poner en marcha esta medida, después de Madrid, Sevilla, Málaga y Granada. Desde este miércoles, tal y como confirmaron desde la DGT a Ultima Hora, comenzará a realizarse vigilancia en el tramo, de la misma manera que se hace en otras vías. Los vehículos que podrán circular por este carril son autobuses, taxis (en servicio o fuera de servicio), motocicletas de dos y tres ruedas, vehículos para personas con movilidad reducida (con señal V15) y cero emisiones, vehículos de emergencias y vehículos con dos o más ocupantes tanto privados como públicos. Están prohibidos los turismos con remolque. Desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares han apuntado que en caso tener dudas sobre si se cumple con los requisitos para circular por el carril, es mejor no utilizarlo. La extensión de este tramo es de unos 4 km y llegará hasta la pasarela de la entrada a Palma. Con todo, en los últimos 300 metros del carril solo podrán circular autobuses.