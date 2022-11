La mayoría de los propietarios de viviendas de Baleares no están subiendo el alquiler a sus arrendatarios, según ha informado la presidenta del Colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (API), Natalia Bueno. En este sentido, ha argumentado que la mayoría de los dueños de las casas y pisos «lo que mas valoran es tener inquilinos que no traigan problemas, que paguen cada mes, mantengan la vivienda y no les ocasionen molestias». En este sentido, ha precisado que «gran parte de ellos, ni siquiera han aplicado la subida del 2 %».

Cabe recordar que el pasado mes de marzo el Gobierno aprobó limitar la subida de los alquileres al 2 %, como tope obligatorio para los grandes tenedores (propietarios de diez o más viviendas), mientras para el resto se aplicará cuando no haya otro acuerdo entre las partes. La medida, que forma parte del real decreto ley para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania está dirigida a proteger a los inquilinos del aumento desbocado de la inflación; en septiembre se situó en Baleares el 8,9 %. Tener que aplicar esta subida sería totalmente inasumible para muchas familias, puesto que los precios ya son elevados. En previsión de que el IPC siguiera subiendo a un ritmo muy superior al de los sueldos, el Ejecutivo estableció el pasado mes de marzo que los contratos a los que corresponda su revisión anual en lo que queda de año (se aprobó hasta junio pero se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022) no se revalorizarán en función de ese índice, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC); fue creado en 2013 con un suelo del 0 % y un techo del 2 %. Bueno ha precisado que algunos propietarios están a la espera de ver si el Gobierno vuelve a prorrogar en enero de 2023 este tope del alquiler. No obstante, ha reconocido que en algunos casos sí se están produciendo subidas en los precios del alquiler en el Archipiélago. Aunque ha insistido en que «no es la tónica general entre los propietarios, siempre hay un pequeño porcentaje de ellos para los que el dinero prima antes que la empatía con sus arrendatarios». En el caso de los locales, a los que sí se aplica el IPC, la presidenta del Colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, ha destacado que algunos propietarios que sí han ejecutado esta subida han tenido que retirarla «ante el enfado del arrendatario», ya que «la propiedad no ha querido correr el riesgo de perderlo ni desincentivarlo en mantener o mejorar el local». El precio del alquiler subirá en Baleares en los nuevos contratos Bueno ha avanzado que el precio de los nuevos alquileres de casas y pisos que se formalicen sí se incrementará en Baleares como consecuencia de la subida del Euribor, que el mes pasado cerró en el 2,233 %. Esto supone que los ciudadanos de Baleares con hipotecas a tipo variable que la tengan que revisar con el Euribor de septiembre pagarán de media unos 300 euros más mensuales, es decir, 3.600 euros más anuales. En este punto, ha argumentado que «la subida de las hipotecas y el endurecimiento de lo requisitos para acceder a ellas reducirá el número de personas que podrán conseguir una y, por tanto, subirá la demanda de alquileres». A esto añade el crecimiento de la población que se está produciendo en las Islas. Se trata, pues, de la ley de la oferta y la demanda.