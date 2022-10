La futura Ciudad de la Justicia de Palma se ha topado con un inesperado obstáculo: una okupa que lleva años residiendo en aquellos terrenos y que se ha construido, incluso, una piscina. La aparición de la intrusa ha trastocado de momento los planes del Ministerio de Justicia y ahora se están valorando las posibilidades para sacar a la mujer.

Las fuentes judiciales de Madrid consultadas insistieron en que no se puede desvelar aún el lugar exacto de la propiedad, para que no se especule con aquellos terrenos, pero se encuentran a las afueras de Palma y bien conectados con la capital. El Ministerio estaba por la labor de comprar el solar, que es de grandes dimensiones, pero a medida que avanzaron los trámites descubrieron que había una «invitada» no esperada, que reside de forma ilegal desde hace años en una parte de la finca.

Pleitos

Los técnicos de Madrid descartaron la posibilidad de entablar un pleito con la okupa, porque estos temas se demoran sobremanera, y se está estudiando la eventualidad de construir la Ciudad de la Justicia junto a la casa okupada. Otra opción era legalizar la construcción ilegal, pero sería un peligroso precedente. El mega complejo judicial, cuya construcción no es inminente y está en fase embrionaria, acogería a los juzgados y sedes judiciales que actualmente están en régimen de alquiler. Se trata, por ejemplo, de los juzgados de lo Contencioso, de la Clínica Forense, la Fiscalía ,Vigilancia Penitenciaria o Gerencia. De esta manera, se podrían juntar muchos organismos judiciales en la misma construcción, aunque otros -como sa Gerreria, Vía Alemania o el TSJB de la Audiencia, continuarían en sus antiguas instalaciones.

Reuniones

Hasta la fecha, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Carlos Gómez, ha mantenido algunas reuniones con emisarios de Madrid y la intención del ministerio es dotar a la capital balear de una Ciudad de la Justicia, pero a día de hoy el proceso está paralizado y la presencia de la okupa de la piscina parece ser que es el escollo principal. Los presupuestos se cierran a final de año, por lo que ahora todo depende de lo que decida Madrid.

El futuro proyecto podría afectar a más de mil funcionarios de Palma, que trabajarían en unas instalaciones alejadas del centro y de los problemas de movilidad y acceso que conlleva esta circunstancia. Y, sobre todo, pondría fin a una situación preocupante: los nuevos órganos judiciales no tienen espacio físico donde ubicarse. Como, por ejemplo, los dos juzgados de nueva creación o el tercero de Violencia de Género. Así pues, el proyecto estaría colgando de un hilo por culpa de una okupa que lleva mucho tiempo residiendo en una parte de aquellos terrenos y no tiene ninguna intención de irse.