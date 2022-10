La ecotasa financiará el acceso a la vivienda en Baleares

El Govern balear destinará casi 30 millones de euros de la recaudación de la ecotasa a facilitar el acceso a la vivienda en las Islas, a través del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). Como novedad, de esa cantidad, hasta 15 millones de euros se destinarán a sacar adelante el programa Garantía Hipoteca, con el que el IBAVI avalará el 20 % de la entrada de la hipoteca para la adquisición de una vivienda. El resto, 13.151.862 euros, permitirán la construcción de una promoción de 53 viviendas de protección pública en Mallorca y Menorca. Estos proyectos son sólo dos de los veintisiete que serán aprobados por la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible por un importe de hasta 138,3 millones d euros.

El programa Garantía Hipoteca fue anunciado hace unas semanas por el Govern, ante el contexto económico y habitacional actual, para ayudar a todas aquellas personas con capacidad económica para afrontar el pago del crédito hipotecario, pero que no pueden asumir este dispendio inicial. Concretamente, a estas ayudas podrán acceder aquellas personas con una renta de hasta 68.541 euros al año: y 73.437 euros, en el caso de parejas. No obstante, los beneficiarios también tendrán que acreditar, entre otras cuestiones, un mínimo de cinco años de residencia en el archipiélago o no tener ninguna otra vivienda ya en propiedad; y que el precio máximo de la vivienda no superará los 270.000 euros.

El objetivo de esta ayuda al situar el techo de renta en una cantidad tan elevada es cubrir a todas aquellas rentas que no disponen de capacidad para abonar una entrada en el mercado libre y que tampoco pueden acceder a los requisitos de renta máxima fijados para la vivienda protegida.

De los 15 millones de euros del impuesto turístico destinados a este programa de aval hipotecario, hasta 10,7 serán para la compra de vivienda en Mallorca; 2,1, en Ibiza; 1,8, para Menorca, y otros 240.000 euros en Formentera. En cuanto a los 13.1 millones previstos para la promoción de vivienda de protección pública, hasta 5.798.968 euros serán para Mallorca y otra partida de 7,3 millones de euros para Menorca.