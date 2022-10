El coordinador general de MÉS per Mallorca y candidato a la Presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, ha pedido este jueves a la Comisión Europea que impulse medidas para limitar la compra de viviendas por parte de los no residentes en Baleares. Apesteguia ha mantenido un encuentro en Bruselas con Santina Bertulessi, la jefa de gabinete del comisario europeo de Trabajo y Asuntos Sociales, a quien ha trasladado esta propuesta que, según MÉS, ya aplican las Islas Aland o Dinamarca. El candidato ecosoberanista ha manifestado que «las casas no pueden destinarse a la especulación ni al ocio» ante la crisis habitacional que sufre Baleares. «Queremos que quien compre una vivienda en Baleares sea para vivir», ha remarcado.

Apesteguia ha expuesto a los responsables de vivienda de la institución europea la problemática existente en las Islas en cuanto al acceso a la vivienda, al tiempo que les ha trasladado las propuestas de vivienda de Housing Europe, Federación Europea de Cooperativas de Vivienda Social, y de la Unión Internacional de Alquiladores. En este sentido, el candidato de MÉS per Mallorca también ha pedido al equipo del comisario Nicolas Schmit que la Comisión Europea trabaje y estudie medidas para fijar un tope en cuanto a los precios de acceso a la vivienda. «La situación en Baleares está llegando al punto de no retorno y debemos dar una solución al principal problema que sufre la ciudadanía de esta tierra», ha asegurado Apesteguia, quien cree «la Unión Europea ha dado un paso importante limitando el precio del gas y los efectos que tiene sobre la ciudadanía». «Ahora es el momento de garantizar el derecho fundamental a la vivienda poniendo un tope», ha sentenciado.