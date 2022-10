Los expertos temen que las alergias afecten a la mitad de la población en dos décadas

El Palacio de Congresos de Palma acoge desde este miércoles hasta el próximo sábado el Simposio Internacional de Alergología personalizada y el espacio elegido no es casual, se trata de una medida más de presión para que el Govern Balear acceda a poner en marcha una unidad pública de Alergología en la única comunidad autónoma del Estado que no cuenta con ella. Y es que las perspectivas no son halagüeñas, si bien el 30 % de la población padece algún tipo de alergia ahora mismo, se estima que en dos o tres décadas, a lo sumo, el porcentaje aumente hasta alcanzar a la mitad de la población. En este sentido, la crisis climática aprieta, advierten, los periodos prolongados de calor afectan directamente a que haya más incidencia y de más gravedad.

Si bien la Conselleria de Salut ya ha anunciado su intención de crear la unidad especializada a partir del próximo año e implementarla hasta 2025, la sociedad balear de alergología se muestra escéptica, pues «todos los actos que hemos realizado hasta la fecha han sido infructuosos, sólo había buenas palabras y se acababa ahí, su creación suele estar sujeta a presupuestos y suele coincidir con cambio de gobierno», sin embargo, «quiero crear que es una situación definitiva», explica la doctora María José Pascual, secretaria de la entidad y organizadora del congreso. A su lado, asiente el presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEIAC), Antonio Valero. «Nos gustaría que lo pusieran mañana pero no sucederá de forma repentina, reducir los tiempos es una urgencia de la autonomía», admite, señalando la inequidad que supone para un ciudadano de Baleares el no disponer de un servicio que sí da cualquier otra comunidad autónoma. El doctor Valero asegura que la falta generalizada de especialistas no supondría un problema, «que convoquen las plazas y vendrán», asegura. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que haya un alergólogo por cada 50.000 habitantes. A día de hoy, en el sistema público de Balears hay una para una población de cerca de un 1,2 millones de habitantes.