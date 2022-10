Baleares ha contabilizado este lunes 20 nuevos positivos por coronavirus y ha actualizado el total de casos desde que estalló la pandemia en las Islas a 300.822, mientras que el número de fallecidos se mantiene en 1.579 al no detectarse ninguna víctima mortal por la enfermedad en la última jornada. Según los datos del Servicio balear de Epidemiología, en las últimas 24 horas Mallorca ha registrado 16 casos positivos y Menorca e Ibiza uno cada uno. Por su parte, en Formentera no se han registrado contagios y sobre el resto (dos) no consta isla o municipio de residencia.