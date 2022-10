Los médicos denuncian que dedican solo tres minutos de consulta a sus pacientes

Si el tiempo medio estimado para ver a un paciente en una consulta de Atención Primaria es de unos diez minutos, el nivel de saturación sigue tan alto que ahora los llegan a ver en tres. «La previsión al iniciar la jornada suele ser buena, pero a la agenda, cada día, hay que añadirle urgencias, domicilios o pacientes de algún compañero que no está y hay que cubrir», explican desde el Sindicato Médico, «por lo que al final del día te pueden salir 55 citas».

Es la réplica que lanza el Simebal a la consellera de Salut, Patricia Gómez, quien el pasado martes aseguraba en el Parlament que cada médico de los centros de salud ve de media a 31 pacientes. «Será verdad a la hora de inicio de la jornada pero no al final», le reprochan. Critican que los datos, al final, «se manejan como cada uno quiere», pero que la realidad en los centros de salud es bastante más complicada. «Quiero creer que con los 31 pacientes se refiere a la media que ve un médico de su cupo, en un día, pero hay que añadir como mínimo, a los pacientes y las urgencias del compañero que no está porque hay descubiertos en todos los centros de salud, y esas cifras no están en los cómputos oficiales», señalan. «Al final, acabas con dos pacientes citados en el mismo minuto, lo hemos visto esta semana».

Y es que a la gestión de las agendas de cada facultativo se le ha añadido un nuevo factor: InfoSalut, la central telefónica desde la que se redirige a los pacientes hacia el profesional que necesitan. Si bien desde el IB-Salut se muestran ampliamente satisfechos con el balance de los primeros meses de su puesta en marcha, muchos facultativos discrepan de su buen funcionamiento.

«Toman decisiones sin contar con los médicos que están en la consulta, y eso genera muchas deficiencias porque llega gente citada que no debería estarlo», explican. Un ejemplo sería la revisión de una analítica, «un especialista la pide, llaman a InfoSalut para saber los resultados y le dan cita conmigo, que no tengo ni idea de por qué se la han pedido», dice el médico consultado.

La sobrecarga laboral en Atención Primaria ha derivado en que los afectados hagan hojas de comunicación de riesgos, siguiendo el consejo del Sindicato. «Así adviertes de que estás haciendo más actividad de la que crees que puedes ejercer. Le dices a Salud Laboral que, con las consultas saturadas, no se garantiza una buena atención». Como se recordará Inspección de Trabajo ordenó al IB-Salut a hacer test psicosociales a todos los médicos de los ambulatorios de Mallorca en un plazo de un año que iba del verano pasado a junio de 2023. «Si hubiera 30 pacientes por consulta no habríamos llegado a este punto».