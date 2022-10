El tiempo en Mallorca para el lunes, 24 de octubre, será muy estable y más propio de finales del verano que del otoño. En este sentido, la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Por citar un ejemplo, en Palma se esperan 17º de mínima y 28º de máxima. El viento soplará del sur y suroeste disminuyendo a flojo, con brisas débiles.

La jornada de este domingo está siendo bastante calurosa y la Aemet espera que en el norte de la Isla se puedan superar los 30º. La noche del sábado al domingo también ha sido tropical en varios puntos de la Isla. Así, en el Faro de Capdepera las mínimas no han bajado de los 23º; en Banyalbufar, Sant Elm y la Colònia de Sant Pere no lo han hecho de los 22º; mientas que en Palma Portopí, el Puerto de Sóller y la Serra d'Alfàbia los termómetros no han descendido de los 20º.

#FelizDomingo #IllesBalears

Soleado en general con intervalos de nubes altas.

Temperaturas altas (se pueden superar los 30ºC en el norte de #Mallorca).

Viento del sur y suroeste. Predicción:https://t.co/c9dazuK2h9 pic.twitter.com/sEgY88BIEW — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 23, 2022

El martes, 25 de octubre, se espera una situación meteorológica muy parecida. De este modo, el pronóstico del tiempo en Mallorca de la Aemet anuncia cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas; además, habrá brumas y algunos bancos de niebla matinales. Las temperaturas nocturnas irán en ligero descenso y las diurnas sufrirán con pocos cambios. El viento será flojo del sur con brisas débiles.