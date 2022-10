El 10 % de los médicos de los centros de salud se habrán jubilado entre 2021 y 2023

Días atrás el colectivo de enfermeras denunciaba una situación similar, la falta de profesionales a causa de la acumulación de jubilaciones que no se sustituían en el sistema público de salud. El problema se repite con los médicos, también afectados por el éxodo de las jubilaciones aunque agravado por la falta de especialistas. Las soluciones no son sencillas, y menos a corto plazo, pero resulta obvio que es preciso activar fórmulas que frenen la salida de profesionales al extranjero. No basta llenarse la boca diciendo de que España tiene la mejor prestación sanitaria del mundo, para mantener esta afirmación en los tiempos actuales hay que poner más recursos sobre la mesa.